Stiri pe aceeasi tema

- Subventiile date pana in prezent fermierilor romani se apropie de 1,75 miliarde euro, pentru circa 130.000 de fermieri nefiind inca efectuate platile, potrivit datelor prezentate miercuri de ministrul Agriculturii, Petre Daea, la TVR1, informeaza AGERPRES . “Eu din trei in trei ore stiu ce se intampla…

- ​OLX Group, care deține în România platforma de vânzari online OLX.ro, a mai cumparat un pachet de acțiuni de 29,1% din site-ul rusesc de mica publicitate Avito.ru, pentru suma de 1,16 miliarde de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Eugen Teodorovici, ministrul de Finanțate al Romaniei (foto: www.zf.ro) Romania s-a situat in 2017 pe locul al treilea din Uniunea Europeana in randul statelor cu cel mai mare deficit bugetar iar pentru 2018 nu se anunta cifre statistice prea mult schimbate. In 2017, dupa Spania (cu un deficit de 3,1%…

- Deficitul comercial al Romaniei, care reprezinta diferența dintre importuri și exporturi, a crescut cu 18,2% in primele 11 luni din 2018, ajungand la 13,4 miliarde de euro, arata datele furnizate de catre Institutul National de Statistica (INS). In primele 11 luni din 2017, deficitul comercial a fost…

- Printre cele 72 de probleme identificate de Tudorel Toader se numara: lipsa unui aviz de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, lipsa de claritate și precizie la dispoziții sau greșeli gramaticale (Incadrarea in domeniile proprietare se STABILESC). ”Taxa pe lacomie” Una dintre cele mai importante…

- Printre cele 72 de probleme identificate de Tudorel Toader se numara: lipsa unui aviz de la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul, lipsa de claritate și precizie la dispoziții sau greșeli gramaticale (Incadrarea in domeniile proprietare se STABILESC). ”Taxa pe lacomie” Una dintre cele mai importante…

- O mare parte din datorie, respectiv peste 302,397 miliarde de lei, este pe termen mediu si lung. Titlurile de stat reprezinta circa 252,39 miliarde de lei.Dupa valute, 155,54 miliarde lei reprezinta datoria in lei, 125,782 miliarde lei datoria in euro si 27,73 miliarde in dolari.Din…

- Liberalul Petru Luhan, fost europarlamentar, a declarat vineri seara, la o intalnire cu antreprenori din Valcea, ca Romania va primi de la Uniunea Europeana (UE) pentru exercitiul financiar 2021-2027 un buget cu 2,3 miliarde de euro mai mare decat cel actual, anunța Agerpres.