- O ambulanța, care se deplasa la o persoana cu hipertensiune arteriala (urgența de cod galben), a ramas blocata in Bragadiru, din cauza zapezii, iar pentru a fi deblocata a fost trimis un vehicul off road de la o companie cu care Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF) are protocol de colaborare…

- Val de prezentari medicale la Spitlaul Judetean Buzau, Sectia Ortopedie. Din cauza ghetii si a zapezii depuse pe strazi si trotuare si neinlaturata de cei platiti in drept sa faca acest lucru – 30 de copii s-au prezentat zilele acestea la cea mai mare unitate medicala din Buzau, avand entorse sau/si…

- Andrei Gheorghe, refuzat de TVR in urma cu o luna. Marina Almașan a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a facut o marturisire neașteptata. Jurnalistul, care a murit luni, 19 martie, ar fi putut fi coleg de platou cu realizatoarea tv. La inceputul anului, realizatoarea TVR Marina…

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- Colaborarea controversata dintre Andrei Gheorghe și Paraziții, despre care nu foarte multa lume știe. “Dreptul la replica” a creat isterie in muzica hip-hop din Romania. A fost un apreciat om de radio si tv, dar nu foarte muta lume isi mai aminteste ca s-a implicat si in muzica hip-hop din Romania.…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit, in ultimele 24 de ore, 1484 de solicitari, dintre care 799 au fost pentru urgențe, aproape 50 fiind cu luxații, entorse sau fracturi, explica pentru Libertatea, dr Alis Grasu, managerul SABIF. La spitale, numarul prezentarilor la Ortopedie aproape ca…

- Unitatile de primiri urgente (UPU) au fost pline astazi cu oameni care au cazut pe gheata. Doar in Capitala au fost peste o suta de cazuri de fracturi, entorse si luxatii. Oamenii nu au mers la medic doar din cauza fracturilor.

- Atenție la ghețuș! In doar cateva ore, peste 1.400 de ilfoveni și bucureșteni au avut nevoie de ingrijirile specialiștilor de la Salvare. Servicului de Ambulanta Bucuresti – Ilfov (SABIF) a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.416 solicitari, dintre acestea 798 reprezentand urgente de cod rosu si cod…

- * Circulatia rutiera pe autostrada A2 Bucuresti - Constanta a fost reluata in conditii normale (carosabil la negru) luni dimineata, a informat Centrul Infotrafic. Drumul fusese inchis duminica dupa-amiaza din cauza poleiului. Totodata, Infotrafic precizeaza ca pe tronsonul Bucuresti - Lehliu al A2 se…

- Peste 1.400 de persoane au chemat ambulanța in ultimele 24 de ore, 798 fiind cazuri grave și foarte grave, printre care 33 cu fracturi, entorse sau luxații din cauza alunecușului, explica pentru Libertatea, dr Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanța București Ilfov (SABIF). ”In ultimele 24…

- Apel umanitar pentru o polițișta bolnava de cancer! La doar 33 de ani, Irina Tataru, ofițer la Serviciul de Investigare a Criminațitații Economice (SICE) din IPJ Ilfov, trece prin momente dificile dupa ce a diagnosticata cu tumora ovariana. Vezi galeria foto + 5 + 5 De anul trecut, viața polițistei…

- Fiind un serviciu de urgența in așteptare, numarul de echipaje pregatite sa intervina ar trebui sa fie asigurat la varful de solicitari, pentru ca timpii de raspuns sa nu fie depașiți in nicio perioada de timp Unul dintre punctele importante de pe Ordinea de zi a celei mai recente intruniri a Autoritații…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a inregistrat in zilele cu temperaturi extreme, zapada și viscol, aproape 4500 de soclicitari, peste jumatate fiind pentru cazuri grave și foarte grave, 15% dintre ele fiind in locuri publice, explica pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. ”Facand…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Peste 1.600 de solicitari au fost facute, in ultimele 24 de ore, la Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov. Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov a inregistrat 1.608 solicitari, in ultimele 24 de ore, dintre acestea 889 reprezentand urgente de cod rosu si cod galben, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Serviciul de Ambulanta Bucuresti Ilfov a inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1608 solicitari, dintre care 889 urgente de cod rosu si galben, iar 28 de persoane care isi duc viata pe strada au fost transportate la adaposturi sau chiar la spital, acestea din urma suferind grav din cauza gerului, explica…

- Administratia Nationala de Meteorologie avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. Recomandarile Ministerului Sanatatii, pentru…

- "Parcul auto, cu mare dificultate, este pastrat in conditii bune. Numarul solicitarilor la SABIf este constant crescut, avem 1.500 - 1.700 de apeluri zilnic. Reusim sa suplimentam cu 5-10 echipaje zilnic”, a declarat duminica managerul SABIf, Alis Grasu, la Comandamentul de vreme rea convocat de…

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola in Romania, de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, dintre care doua s-au inregistrat in judetul Brașov. Potrivit statisticilor,…

- Birourile Permanente Reunite vor adopta regulamentul de funcționare al Comisiei de ancheta pe Serviciul de Protecție și Paza, o decizie care va fi validata intr-un plen comun al Camerei Deputaților și Senatului care va avea loc saptamana viitoare.Unul dintre principalele obiective ale acestei…

- PayPoint Romania a semnat un parteneriat cu BRD Finance, pentru plata ratelor prin intermediul acestei retele. Serviciul se adreseaza clientilor BRD Finance care iși pot plati ratele prin intermediul celor peste 11.700 puncte de plata PayPoint din intreaga tara. Astfel, clientul BRD Finance se duce…

- Politisti de la Serviciul de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe Tribunalul Prahova, fac, luni, descinderi la 20 de adrese ale unor firme si persoane fizice in Bucuresti si in judetele…

- Zi de zi, noapte de noapte, echipajele medicale ale ambulanței roiesc prin județul nostru pentru a ajunge la pacienții care au nevoie de ingrijiri medicale. Pentru cei interesați, am rasfoit statisticile Serviciului Județean de Ambulanța Arad pentru ultimul trimestru din 2017 (lunile octombrie, noiembrie…

- Hoții au spart geamurile mașinilor in cautare de obiecte de valoare, insa doar intr-o mașina au gasit ceva de furat. Incidentele s-au petrecut in noaptea de luni spre marți, 8-9 ianuarie, imediat dupa miezul nopții, pe strazi precum Teiului, Olteniei sau Banatului, situate in zona Garii din Santana.…

- Sute de brașoveni și turiști au apelat, prin numarul de urgența112, la salvatorii de la Ambulanța Brașov, asta inseamna o creștere cu 50% fața de o zi obișnuita. In ultima zi a anului 2017 si primele doua zile din 2018, ambulantierii brasoveni au avut peste 300 de solicitari pe zi. Pentru a putea face…

- Salvamontiștii din Alba au primit in minivacanța de Revelion zeci de apeluri și au intervenit pentru mai multe situații de urgența. Numai marți, in ultima zi libera, au avut șapte solicitari, dupa ce turiștii au suferit fracturi, luxații și entorse pe partiile de schi de la Arieșeni și Șureanu. Șeful…

- Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Vaslui a primit, in perioada 31 decembrie – 2 ianuarie, un numar de 289 de solicitari, conducerea unitatii anuntand ca s-a confruntat cu o crestere a numarului de apeluri fata de perioadele obisnuite. Potrivit purtatorului de cuvant al SAJ Vaslui, dr. Daniel Ungureanu,…

- Peste 600 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) in noaptea de Revelion, potrivit managerului SABIF, Alis Grasu. Tot in noaptea de Revelion, in Capitala au fost si trei nasteri.

- La petrecerile de Revelion pot fi folosite "artificiile de mica putere" Foto: Arhiva. La petrecerile de Revelion pot fi folosite doar stelutele si artificiile de mica putere, care nu prezinta un risc foarte mare pentru sanatatea si integritatea fizica a oamenilor. Chiar si asa,…

- Redam in continuarea comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA,…

- Inceputul petrecerilor dedicate sarbatorilor de iarna a adus și primele suferințe, aproape 2.500 de persoane au solicitat ajutor la Ambulanța București -Ilfov, din 24 decembrie, ora 20.00, pana in 26 decembrie, la aceeași ora. Peste jumatate dintre cei care au chemat Ambulanța au fost urgențe medicale…

- Peste 600 de persoane din București și Ilfov au cerut ajutorul medicilor de la Serviciul de Ambulanța doar in prima zi de Craciun. Managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SAB-IF), Alis Grasu, a anunțat ca majoritatea cazurilor au fost de “Cod roșu”, ea precizand ca, izolat, au fost si solicitari…

