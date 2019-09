13.000 de pasageri sunt blocati dupa ce o companie aeriana franceza a dat faliment

Stiri pe aceeasi tema

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Visul multora dintre noi este sa renuntam la jobul care ne tine lipiti, zi de zi, de birou, sa ne luam rucsacul in spate si sa mergem unde vedem cu ochii. Cativa dintre noi reusesc, cu sacrificii, sa faca asta, in timp ce marea majoritate ramane cu visul. O companie vine insa cu o oferta cel…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in timpul vizitei efectuate in Franta de omologul sau rus Vladimir Putin, pentru o apropiere intre Uniunea Europeana si Rusia si o regasire a increderii intr-o ordine internationala aflata in "recompunere", transmite AFP. In pofida "neintelegerilor…

- Compania aeriana British Airways a raportat miercuri numeroase intarzieri si anulari de zboruri de pe aeroporturile londoneze din cauza unei probleme informatice, care i-a afectat sistemul de inregistrare. "Lucram cat de rapid putem pentru a solutiona o problema care a antrenat anulari de…

- Parlamentarii italieni au votat, joi, cresterea pana la 1 milion de euro a cuantumului amenzilor pentru organizatiile caritabile de salvare a migrantilor care patrund fara autorizatie in porturile Italiei. Cu 322 de voturi pentru si 90 impotriva, camera inferioara a Parlamentului a aprobat…

- Prima femeie presedinte al Estoniei, Kersti Kaljulaid (49 de ani), a participat in acest weekend la Turul Frantei pentru amatori, incheind cursa in prima jumatate a clasamentului. Mai exact, Kersti Kaljulaid s-a clasat pe locul 6072, intre cei circa 16.000 de participanti, ocupand locul 28…

- Traficul este ingreunat, luni, la iesirea din tara prin Vama Giurgiu, din cauza numarului mare de masini si a faptului ca autoritatile de frontiera bulgare nu au capacitatea adaptata unui volum mare de autovehicule, anunta CNAIR. Compania precizeaza ca lucreaza pe patru benzi si ar mai putea…

- Facebook se pregateste sa lanseze propria moneda virtuala, care se bucura deja de sprijinul unor companii importante precum Visa, Mastercard, Pay Pal si Uber. Noua criptomoneda, despre care se speculeaza ca se va numi Libra, va fi prezentata saptamana viitoare si va fi lansata in 2020. Greii…