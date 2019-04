Stiri pe aceeasi tema

- Știrea ca Poliția Româna a ridicat peste 130 de kilograme de cocaina de pe litoralul românesc era, duminica, în top 5 cele mai citite materiale pe site-ul britanic de știri BBC.Informația nu a fost ignorata nici AFP sau de EuroNews.Polițiștii și jandarmii, sub coordonarea DIICOT,…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.