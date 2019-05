130 bolnavi potential periculosi internati la Psihiatrie Oradea. Unii reclama unele lucrari de reabilitare O reclamatie a unuia dintre pacientii periculosi internati la sectia de Psihiatrie a Spitalului „Dr. Gavril Curteanu” din Oradea indica necesitatea continuarii lucrarilor de reabilitare a unitatii sanitare, lucrari incepute de mai bine de un deceniu. La Psihiatrie structura e pavilionara, fiecare manager perindat punand „cate o caramida”. Cladirea din fata a fostului Spital de Neuropsihiatrie e aproape noua, incluzand aici si intrare separata, cu rampa si usa automata pentru Urgente. De lucru insa mai e cam peste tot, mai ales acolo unde lucrarile au fost facute mai de mantuiala sau/si… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

