- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Ploiești, in baza unei planificari prealabile, au desfașurat noaptea trecuta, in intervalul orar 22.00 – 01.00, o acțiune de prevenire și combatere a cauzelor generatooare de accidente. Au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale (14 pentru viteza…

- Politisti din cadrul Serviciului Rutier Dolj – Biroul Drumuri Nationale si Europene, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat miercuri, 10 aprilie, o actiune pe linia combaterii neacordarii prioritatii de trecere pietonilor și vehiculelor care ...

- Politistii rutieri au oprit mai multi soferi pe raza judetului Constanta, in data 31 martie. O parte din ei au fost prinsi bauti la volan sau fara permis.La data de 31 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 18 ani, din localitatea Nisipari, judetul…

- Patru conducatori auto, cu varsta intre 25 si 53 de ani, sunt cercetati pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, conducere fara permis si refuzul de a le fi prelevate mostre biologice

- Șoferi din Sebeș și Șibot, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere fara permis La data de 15 martie 2019, in jurul orei 15.00, ... The post Șoferi din Sebeș și Șibot, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere fara permis appeared first on Ziarul Unirea .

- MAI a facut precizari de ultim moment pentru toți cei care au permis de conducere. In acest sens, reprezentanții legii au postat pe contul de socializare un mesaj prin care face o serie de precizari și ii atenționeaza pe conducatorii auto asupra noilor modificari din Codul rurtier

- In ultimele 48 de ore, politistii rutieri din cadrul I.P.J Dolj au constatat mai multe infractiuni la regimul rutier si au aplicat aproximativ 300 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 70.000 de lei. In ultimele 48 de ore, politistii ...

- Șoferi din Blaj și Cugir, prinși și cercetați de polițiști pentru conducere sub influența alcoolului și fara permis La data de 06 februarie 2019, in jurul orei 00,30 patrula mixta de siguranta publica formata din politist si jandarm, in timp ce actiona pe strada Republicii din Blaj, a oprit, pentru…