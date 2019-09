13 septembrie, Ziua pompierilor. Porţi deschise la ISU Caraș-Severin 'Este o zi speciala pentru noi, fapt pentru care am organizat manifestarile dedicate implinirii a 171 de ani de la faptele eroice ale pompierilor romani care au luptat in Batalia din Dealul Spirii din anul 1848. De atunci si pana in prezent, sarbatorim ziua noastra, un motiv de bucurie, dar si unul de analiza a activitatilor referitoare la misiunile pe care le-am efectuat pe parcursul unui an', a declarat inspectorul sef al ISU 'Semenic' al judetului Caras-Severin, colonelul Cristinel Coneriu. Cu acest prilej, au avut loc inaintari in grad inainte de termen si au fost oferite diplome… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

