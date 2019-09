13 Septembrie 2019 – ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA. Porţi deschise în toate subunităţile argeşene 13 Septembrie 2019 –€ZIUA POMPIERILOR DIN ROMANIA. Porti deschise in toate subunitatile argesene. La data de 13 septembrie 2019, pompierii din Romania comemoreaza 171 de ani de la batalia din Dealul Spirii, care a ramas in istoria neamului ca un act eroic al pompierilor militari in apararea Revolutiei de la 1848. Totodata, revolutia a consacrat pentru totdeauna virtutile patriotice si jertfa de sine pentru idealurile democratiei si independentei ale pompierilor militari. Ziua de 13 Septembrie a fost sarbatorita dintotdeauna ca fiind Ziua Pompierilor din Romania, insa a fost legal oficializata… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

