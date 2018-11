Stiri pe aceeasi tema

- Robert Tiderle, administratorul agentiei Papaya Advertising, a declarat pentru News.ro ca a avut autorizatie din partea parintilor, precum si toate actele necesare inainte de a incepe filmarile la clipul "Copiii referendumului", prin care indemna la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei…

- Doi deputati PNL de Timis au semnat o intrebare adresata Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie prin care presedintele institutiei este intrebat daca minorii care au participat la spotul “Copiii referendumului” au acceptul parinților. In urma acestei intrebari, reprezentantii…

- Știrea spune ca “Direcția de Investigații Criminale” s-a sesizat in urma unui “memoriu” depus de 13 parlamentari “cu privire la clipul” bla-bla, drept pentru care reprezentantul agenției a fost “invitat sa se prezinte… in vederea clarificarii tuturor aspectelor”. Ce sa vezi, tocmai am gasit in curtea…

- Directorul agentiei de publicitate Papaya Advertising, Robert Tiderle, va fi audiat la sediul Directiei de Investigatii Criminale, dupa ce 13 parlamentari au depus plangere privind clipul „Copiii referendumului“, prin care agentia a indemnat la boicotul referendumului pentru familia traditionala. Robert…

- Directorul agentiei de publicitate Papaya Advertising, Robert Tiderle, va fi audiat la sediul Directiei de Investigatii Criminale, dupa ce 13 parlamentari au depus plangere privind clipul „Copiii referendumului“, prin care agentia a indemnat la boicotul referendumului pentru familia traditionala.

- Sociologul Vladimir Ionaș, din partea grupului Avangarde, face un gest fara precedent și iși cere scuze pentru datele oferite inainte de referendum aratand ca scopul nu a fost de a dezinforma populația. Ionaș arata ca nu-și poate explica, din punct de vedere sociologic, ceea ce s-a intamplat la referendum.…

- Vicepresedintele ALDE, Varujan Vosgasnian, cere Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie sa inceapa o ancheta in cazul clipului in care au fost folositi copii si care indeamna la boicotarea referendumului pentru redefinirea familiei. Vosganian sustine ca acest clip, inspirat din Povestea…

- Agentia de publicitate Papaya Advertising, autoarea mai multor spoturi cu puternic mesaj social, a lansat luni un clip prin care indeamna la boicotarea referendului pentru redefinirea familiei drept casatoria dintre un barbat si o femeie. Spotul intitulat "Copiii referendumului", iar mesajul este "Pentru…