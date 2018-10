13 octombrie- Ziua Internaţională a Reciclării Deşeurilor Electrice 13 octombrie- Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice România participa la Ziua Internationala a Reciclarii Deseurilor Electrice, organizata pentru prima data pe 13 octombrie, pentru a promova colectarea selectiva a echipamentelor electrice si electronice din întreaga lume. Campania a fost initiata de WEEE Forum, asociatia internationala a sistemelor de colectare a deseurilor electrice, sustinuta de Asociatia Româna pentru Reciclare - RoRec, care alaturi de operatorii sai parteneri, pun România pe harta tarilor participante la Ziua Internationala… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Surugiu-Fuego ne-a surprins toamna aceasta cu o mulțime de proiecte noi, care de care mai spectaculoase și mai pline de frumos. Principala mișcare este prezența sa in calitate de gazda, maestru de ceremonia la TVR, in noul sau show de divertisment, o emisiune eveniment, o gala a valorilor – “DRAG…

- La ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din Romania din data de 13 septembrie, au fost analizate publicațiile culturale care au depus dosare pentru menținerea, respectiv obținerea egidei U.S.R. In urma votului, membrii Comitetului Director au decis sa isi pastreze egida Uniunii publicatiile…

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 12 septembrie – 8 octombrie 2018. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție…

- Turneul Vioara lui George Enescu revine in aceasta toamna pe scenele din Romania, in perioada 12 septembrie – 8 octombrie 2018. Gabriel Croitoru, violonistul care are privilegiul de a canta pe vioara Guarneri del Gesu supranumita „Catedrala”, pe care a cantat George Enescu (instrument pus la dispoziție…

- „Romanii din diaspora protesteaza pe 10 August la Bucuresti. Chemam alaturi de noi pe fratii nostri din tara care demonstreaza fara oprire impotriva coruptiei de mai bine de un an. Suntem impreuna! CONTINUAM LUPTA IMPOTRIVA CORUPTIEI! Nu renuntam la democratie! Aparam statul de drept! Nu vom lasa…

- Conducerea OTL, prin directorul Mircea Pop, și-a declarat interesul pentru a dota societatea de transport in comun cu autobuze hibrid, pe care le apreciaza ca fiind mai rentabile decat cele electrice, din punctul de vedere al raportului funcționare-preț. Desigur, intenția singura nu conteaza…

- La nivel national continua sa existe sase mari centre regionale in care pretul mediu solicitat pentru un metru patrat de apartament ajunge la peste 1.000 de euro pe metru patrat util, potrivit celui mai recent raport de piata realizat de Imobiliare.ro. Citeste si Milioane de romani risca amenzi,…

- Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania de la debutul epidemiei este 14.825, din care 59 de decese. In ultima sptamana au fost raportate 67 de cazuri nou confirmate, in zece judete si in municipiul Bucuresti. Cele mai multe cazuri noi - 16 - au fost…