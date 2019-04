13 oameni ucişi la o petrecere în Veracruz Atacul s-a petrecut la ora locala 21:00 in Minatitlan, o regiune bogata in petrol, grav afectata de delincventa organizata. Martorii si supravietuitorii atacului au declarat ca barbati inarmati au patruns la o petrecere privata care avea loc intr-un restaurant din municipiu si au inceput sa caute un barbat poreclit "El Becky", proprietarul localului. Participantii la petrecere au incercat sa-i impiedice, moment in care indivizii au deschis focul si au ucis 13 oameni. Politia a inceput o ancheta si a lansat operatiuni de cautare a faptasilor. Minatitlan, unde functioneaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

