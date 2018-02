13 morti dupa ce un elicopter care transporta oficiali mexicani in zona cutremurului puternic de vineri s-a prabusit

Stiri pe aceeasi tema

- Update – ora 18:15 – Treisprezece persoane au fost ucise in accidentul de elicopter al ministrului mexican de interne, Alfonso Navarrete, care calatorea vineri in zona afectata de un seism puternic produs anterior, au declarat sambata autoritatile locale. ‘Am recuperat la fata locului trupurile a…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,2 a avut loc vineri, in sud-vestul Mexicului, la ora locala 17.39, fiind urmat de 200 de replici. Presedintele statului a declarat stare de urgenta, in urma seismului care a durat 1 minut si care este al treilea cel mai puternic care a lovit tara in ultimele sase luni.…

- Un cutremur puternic s-a produs vineri in Mexic si a fost resimtit inclusiv in capitala Ciudad de Mexico. U.S. Geological Survey, agentia geologica din SUA, a estimat initial magnitudinea la 7,5 si revizuit ulterior valoarea la 7,2. Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul…

- Aproximativ 1 milion de case au ramas fara curent electric in urma cutremurului cu o magnitudine de 7,2 care a avut loc vineri seara in sud-vestul Mexicului. Seismul a avut 225 de replici, 11 dintre ele cu o magnitudine peste 4.

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit duminica dupa-amiaza langa Moscova. Nu exista supravietuitori. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domod...

- Un elicopter cu turisti s-a prabusit in apropiere de Marele Canion din statul american Arizona. Cel putin trei oameni au murit, iar patru au fost raniti in urma accidentului.Fortele de ordine americane au declarat ca aparatul de zbor a fost complet distrus.

- Opt persoane au decedat, iar alte trei sunt date disparute in sudul Chinei dupa prabusirea unei portiuni dintr-o sosea importanta in urma unei infiltratii cu apa in zona santierului unei statii de metrou, au anuntat joi autoritatile. Infiltratia brusca produsa miercuri noaptea a inundat spatiul din…

- Echipele de salvare depun eforturi contracronometru pentru a gasi supravietuitori si pe cei 76 de disparuti in urma cutremurului produs in largul coastei de est a tarii, in apropiere de orasul Hualian, si care s-a soldat cu sapte morti si 256 de raniti, relateaza miercuri EFE. La operatiunile de…

- Un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 a lovit in aceasta seara Taiwanul. Sunt mai multe cladiri prabusite, dar nu se stie deocamdata daca exista victime. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat. Acesta este al doilea seism din regiune nregistrat…

- Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de suprafata cu magnitudinea de 6,4 grade. Conform unor surse din cadrul serviciilor de interventie, doua persoane au murit, iar alte zeci sunt blocate sub daramaturi in urma seismului. Premierul Taiwanului, William Lai, a anuntat ca cel putin…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Oficiali afgani au oferit pakistanezilor 'dovezi' care arata ca recentele atentate comise in Afganistan, soldate cu peste 150 de morti si 250 de raniti, au fost pregatite in Pakistan, referindu-se in special la madrasa (scoli coranice) si universitati suspectate de implicare, a declarat joi…

- Bilantul atentatului de sambata, de la Kabul, a ajuns la 103 morti si 235 de raniti, printre victime aflandu-se numerosi politisti, a anuntat, duminica, ministrul de Interne, Wais Barmak, informeaza AFP."Din pacate, numeroase persoane ranite au decedat in drum spre spital, iar numarul martirilor…

- Un atentat cu masina-capcana comis sambata dimineata la Kabul a provocat moartea a 17 persoane si ranirea altor 110, scrie News.ro, citand BBC. O puternica explozie a avut loc la Kabul, in apropierea sediului Ministerului de Interne, ca urmare a unui atac cu masina-capcana.

- Cel putin 17 persoane si-au pierdut viata si 110 au fost ranite, astazi, la Kabul dupa explozia unei ambulante capcana, a anuntat un oficial afgan din domeniul sanatatii publice, relateaza Reuters. Potrivit martorilor, explozia s-a produs in cartierul in care se afla birouri ale Ministerului de Interne…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Rachete trase de rebelii huthi au ucis luni noua persoane, intre care un jurnalist, o femeie si un copil, in provincia Taez, in sud-vestul Yemenului, a declarat un responsabil guvernamental citat de AFP. Rachetele au cazut in localitatea Nashma, aproape de orasul Taez, in provincia cu acelasi nume.La…

- Ministerul afgan de Interne a precizat ca in urma atacului au murit 18 oameni, dintre care doar patru aveau cetatenie afgana. De asemenea, cei trei indivizi care au comis atacul au fost ucisi de catre fortele de securitate. Atacul a fost revendicat de gruparea rebelilor talibani. "Ieri…

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA, citat de Reuters. Aparatul s-a prabusit sambata in timpul unui antrenament…

- Atacul de la hotelul de lux Intercontinental din Kabul "s-a incheiat", a anuntat duminica dimineata purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne afgan Najib Danish, anuntul intervenind la peste 12 ore de la declansarea acestuia, relateaza AFP.

- Cel putin doua masini dintr-o parcare din Focsani au fost avariate, joi, dupa ce acoperisul unui bloc s-a prabusit peste ele, din cauza vantului foarte puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs inainte de pranz, dupa ce din cauza vantului puternic acoperisul unui bloc situat…

- Peretele unei case din municipiul Constanța s-a prabușit, joi dupa-amaiza, peste o mașina din cauza vantului puternic. Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan Mihaileanu, din muncipiu, cand vantul puternic a daramat pur și simplu peretele unei locuințe. Acesta s-a prabușit peste un autoturism parcat…

- Bitcoin a coborat miercuri sub nivelul de 10.000 de dolari, valoarea sa fiind cu 50% sub maximul record atins in urma cu doar o luna, ca urmare a atentiei tot mai mari data de autoritatile de reglementare monedelor virtuale, dar ulterior a recuperat pierderile, transmite Bloomberg, scrie News.ro.

- "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile de cautare in cazul altor trei", a indicat armata. Sursa mentionata nu a precizat cauzele prabusirii elicopterului. Aparatul, un MI-17 de fabricatie rusa, s-a prabusit in timp ce…

- 10 muncitori au murit in Columbia, dupa ce podul pe care lucrau s-a prabusit. Alti 7 lucratoriau fost internati in stare grava. Tragedia s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de capitala Bogota. "21 de oameni erau pe pod in momentul accidentului.

- Cel putin noua muncitori au murit si cinci au fost raniti dupa ce un pod în constructie s-a prabusit luni în centrul Columbiei, a afirmat un oficial al agentiei pentru interventie în caz de dezastre.

- Cel puțin 38 de oameni au murit și alți 105 au fost raniți în urma a doua atacuri sinucigașe ce au avut loc, astazi, în centrul Bagdadului, a anunțat Ministerul irakian al Sanatații, informeaza The Associated Press. În comunicatul Ministerului de la Externe de la Bagdad se precizeaza…

- Cutremur puternic in Peru. Cel puțin doi oameni au murit, iar alți 20 au fost raniți in urma seismului cu magnitudinea de 7,2. Totodata, cel puțin 17 persoane sunt date disparute. Epicentrul cutremurului a fost localizat la 40 de kilometri de orasul Acari.

- Cel puțin opt oameni au murit in urma unui incendiu care a izbucnit la un centru comunitar din nordul Portugaliei. Alte zeci de persoane au fost ranite, relateaza BBC News. Incendiul de la Vila Nova da Rainha a izbucnit dupa ce o centrala de incalzire a explodat. Peste 60 de persoane se aflau in cladire,…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, în regiunea siriana Ghouta de Est, situata în apropierea Damascului, în urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite intr-un atentat la un centru cultural siit, joi, la Kabul, unde atentatele se multiplica, a anuntat Ministerul afgan de Interne, relateaza AFP, conform News.ro . Nicio grupare armata nu a revendicat atacul, comis la trei zile dupa…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza...

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat in sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborasera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl arheologic Chacchoben.…

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte sapte au fost ranite in urma cutremurului produs vineri seara in zona insulei Java din Indonezia, potrivit bilantului preliminar anuntat de autoritatile regionale, potrivit presei internationale.

- O femeie de 89 de ani cu probleme medicale, imobilizata la pat, si un barbat de 69 de ani, din Galati, au murit, vineri, in urma unui incendiu puternic produs la locuinta in care se aflau, cel mai probabil din cauza unei sobe exploatate necorespunzator sau cu defectiuni. Incendiul s-a produs vineri,…

- Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar alte zece au fost transportate la spital, dupa ce un incendiu a cuprins un hotel de 22 de etaje din statiunea turistica Batumi din Georgia, informeaza site-ul postului BCC News. Victimele au decedat în urma inhalarii de fum, a declarat…