13 medalii pentru ACS Triumf Dojo la Naţionale Sala Siderurgistul a gazduit timp de doua zile in weekend Campionatul National Unificat de Karate Kyokushin, aflat la cea de-a 2-a editie. Au participat trei federatii, 22 cluburi, 300 sportivi din 14 judete. Lotul A.C.S. Triumf Dojo Galati format din 23 sportivi antrenatide prof.Ana-Cristina Stase si prof. Adrian Stase au incheiat competitia cu urmatorul bilant: Florentina Vlad - locul 1 la kata si locul 3 la kumite; Crina Stase - locul 1 la kata si locul 2 la kumite; Sara Balaban - locul 4 la kata si locul 2 la kumite. Pe cea mai inalta treapta a podiumului, devenind totodata campioni nationali… Citeste articolul mai departe pe monitoruldegalati.ro…

