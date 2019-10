13 lucruri pe care să le faci pentru soţul tău Iata 13 lucruri pe care sa le faci pentru sotul tau. 1. Sa nu-l vorbesti pe la spate Daca este ceva ce poate aduce pe marginea prapastiei este sa-l barfesti pe sotul tau impreuna cu prietenele tale. Daca este ceva la el care te nemultumeste vorbeste cu el mai intai. Barfa nu ajuta pe nimeni. 2. I-ai apararea atunci cand nu este prezent Daca auzi comentarii negative facute la adresa sotului tau – chiar si in gluma – nu te sfii sa-l aperi. Demonstreaza ca mariajul este este puternic si ca voi doi sunteti o echipa unita. 3. Roaga-te pentru el – zilnic Singura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

