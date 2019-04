Stiri pe aceeasi tema

- Cariera lui Cohen a fost marcata de numeroase pelicule horror cu buget redus realizate in New York, care abordau teme cu caracter social. Primul dintre acestea, "It's Alive", care spunea povestea unui bebelus mutant si criminal, a fost lansat in 1974 si aborda problema tratamentului copiilor. Satira…

- O romanca in varsta de 21 de ani, stabilita in localitatea Tor San Lorenzo, langa Roma, și-a lasat copilul in varsta de 2 luni in grija unei prietene, o femeie de 63 de ani, tot din Romania. Mama a fost nevoita sa lase copilul la prietena respectiva, deoarece munca nu-i permitea sa aiba grija de el,…

- Geochimistul american Wallace Broecker, care a popularizat in 1975 expresia ''incalzire globala'', a murit luni la New York la 87 de ani in urma unui infarct, relateaza miercuri EFE. Potrivit site-ului Universitatii din Columbia unde a predat, Broecker este recunoscut pentru a fi introdus…

- Lee Radziwill, sora mai mica a fostei prime-doamne a Statelor Unite, Jackie Kennedy, a murit la varsta de 85 de ani, la New York, potrivit mass-media americane, citate de AFP preluata de news.ro.Nascuta Caroline Lee Bouvier pe 3 martie 1933, fosta cumnata a presedintelui John Kennedy a fost…

- Un elev in varsta de sapte ani a murit, miercuri, dupa ce a fost calcat de un autobuz, pe drumul comunal 64, pe raza localitatii Stejaru, comuna Corcova, informeaza Agerpres.roBaiatul, elev la Scoala Gimnaziala Corcova, a coborat din microbuzul scolar, prin spatele acestuia, fara sa se asigure. Copilul…

- Un barbat in varsta de 51, din județul Prahova, a murit vineri din cauza gripei, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica. Barbatul avea condiții medicale preexistente și nu era vaccinat. Numarul deceselor a ajuns la 64, scrie Mediafax.Un barbat in varsta de 51 de ani, din județul…

- Fetita in varsta de un an si jumatate din Salcea, gasita de pompieri in stop cardio-respirator, dupa ce s-a intoxicat cu fum in urma unui incendiu, a murit, iar fratele acesteia este in stare in grava in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat, intr-o conferinta de presa, miercuri, directorul…

- Patru romani au murit și unul a fost ranit grav, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocamion, in sudul Italiei. In momentul producerii accidentului, romanii erau urmariți de poliție, potrivit presei italiene. Accidentul ingrozitor s-a produs joi seara pe autostrada dintre…