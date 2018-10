Stiri pe aceeasi tema

- Alte 13 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a depasit 15.400, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…

- Un numar de 78 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete si Bucuresti in perioada 3 – 7 septembrie, potrivit datelor elaborate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si publicate pe site-ul ...

- Un numar de 78 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete si Bucuresti in perioada 3 7 septembrie, potrivit datelor elaborate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT , publicate pe site ul Institutului National de Sanatate Publica INSP si citate de Agerpres.ro…

- Un numar de 78 de cazuri de rujeola au fost confirmate in opt judete si Bucuresti in perioada 3 – 7 septembrie, potrivit datelor elaborate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) si publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit…

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in 16 judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.924,…

- Douazeci si noua de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in opt judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 14.854, de…

- Douazeci si noua de cazuri noi de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in Bucuresti si in opt judete, fara a fi inregistrate noi decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Numarul total al imbolnavirilor a ajuns…