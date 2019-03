Stiri pe aceeasi tema

- In cele patru ediții difuzate saptamana aceasta, de miercuri pana vineri, de la ora 22:00, și in Gala de sambata, difuzata la ora 23:00, la Kanal D, alaturi de Catalin Botezatu, Raluca Badulescu și Maurice Munteanu se va afla AMI. Cantareața a marturisit ca este nerabdatoare sa le cunoasca pe aspirantele…

- Incredibil, dar adevarat! Ovidiu Popescu (24 de ani), fotbalistul infidel de la FCSB, urmeaza sa devina tatic in scurt timp. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, are imagini exclusive cu sotia mijlocasului insarcinata.

- Nicoleta Voica și soțul ei impart aceeași pasiune: muzica, iar cei doi și-au facut recent un canal de Facebook, unde fanii vor avea posibilitatea, ca timp de o ora, sa asculte live, lucruri interesante despre folclorul romanesc. "Incepand de saptamana viitoare , pe acest canal de Facebook, o sa puteți…

- Andreea Marin a fost invitata la emisiuna lui Catalin Maruta, de la ProTV, iar ”Zana” ar fi lasat de inteles ca este pe cale sa mai aduca pe lume un copil. Intrebata de moderator despre acest subiect, Andreea Marin a reactionat imediat. „M-as grabi spre asta, (spre a avea un copil) daca Dumnezeu ar…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns marti la 27, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din ...

- Unul dintre cele mai indragite reality-show-uri ale momentului are, incepand cu acest sezon, inca un telespectator de soi. Inna este cu ochii pe "Exatlon" pentru a-l susține pe Andrei Iulian Angelescu, unul dintre dansatorii pe care ii are in echipa. Andrei Iulian Angelescu, unul dintre cei 10 "Razboinici"…

- Un barbat a murit, iar alte patru persoane sunt ranite, dintre care doua foarte grav, in urma unui accident produs pe DN1 E60, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor IPJ Cluj, accidentul s-a produs pe DN1 E60, la kilometrul 514, la intersectia cu DJ 108C spre Leghia. In accident au fost implicate…

- Despre destinele Romaniei ", este postarea in care numerologul Ioan Burculeț vorbește despre aspectele ce stau la baza a ceea ce se intampla in țara noastra, dar și cum arata viitorul țarii noastre din punct de vedere astrologic.