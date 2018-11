Cu doar trei zile inainte de expirarea termenului limita stabilit de Primaria Blaj, 128 de comercianți și-au rezervat locul pentru participarea la ediția din acest an a „Targului Caciulilor”, organizat, in mod tradițional, pe data de 6 decembrie. Autoritațile transmit ca mai sunt disponibile 77 de locuri libere din cele 380 care vor fi amenajate pe Bulevardul Republicii și pe strazile adiacente. Suprafața unui loc de comercializare a marfii este de 3×3 m, o parte din comercianți platind deja pentru mai multe locuri. Taxa pentru inchirierea spațiului este de 135 lei/zi. Incepand din acest an, comercianții…