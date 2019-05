49.354 alegatori din judetul Arad au votat, pana la ora 12.00, la scrutinul pentru europarlamentare. 5.527 dintre acestia au votat pe liste suplimentare, iar 73 sunt votanti cu urna mobila. Cele mai multe voturi – 29.741 – s-au inregistrat in mediul urban, in timp ce in rural au votat 19.613 persoane.

Prezenta la vot in municipiul Arad este de 14,26%. Sectia de votare cu cea mai ridicata prezenta la vot in municipiu e cea amenajata pe Campul Albinelor, unde au votat 31,41% dintre alegatorii inscrisi pe liste. Urmeaza cea de la fosta Scoala Generala Nr.4 cu 21,04% prezenta la vot,…