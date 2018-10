Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au finalizat cercetarile intr-un dosar de trafic de droguri in care au fost cercetati mai multi tineri acuzati ca au infiintat o plantatie de canabis, considerata cea mai mare din Romania.

- Restaurantul Ganesha Caffe cu specific libanez a fost inființat de trei tineri antreprenori Potrivit unui studiu recent de piața, 5 din 10 bucureșteni prefera un restaurant libanez unde pot servi preparate tradiționale și bauturi care nu se regasesc in țara noastra. In egala masura, cafenelele mainstream…

- Operațiune de amploare a DIICOT. Procurorii au acționat in doua județe ale țarii. Procurorii DIICOT Timisoara au facut opt perchezitii in Timisoara si Oradea, pentru destructurarea unei retele care se ocupa cu clonarea de carduri bancare, de pe care membrii acesteia retrageau apoi banii, la bancomate.…

- Sute de venezueleni au cerut azil in Peru, a transmis un oficial, dupa doar cateva ore de cand tara a inasprit regulile de intrare pe teritoriul ei, transmite BBC preluat de news.roProcurorul general, pe faraș - avertismentul unui cunoscut politolog: 'Tudorel Toader va aplica si in cazul lui…

- Anual, zeci de proprietari raman fara autoturismele din dotare. Se pare ca hoții au și preferințe, in funcție de marca mașinii. „De la inceputul acestui an s-au inregistrat 16 fapte de furt auto, iar in cursul anului 2017, 30 de dosare au avut la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prejudiciu recuperat de polițiști. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni au continuat cercetarile intr-un dosar penal inregistrat sub aspectul savarșirii infracțiunii de furt calificat. Din cercetari, polițiștii au stabilit ca, la data de 23 iulie, E.C., de 18 ani, din Mioveni, impreuna cu…

- Jaf ca-n filmele americane la Alba Iulia. Magazinul de electronice și electrocasnice Altex din Alba Iulia a fost spart in miez de noapte. Hoții, patru la numar, au luat tot ce au prins la mana – telefoane, laptopuri și, in doar doua minute, s-au facut nevazuți intr-un BMW, potrivit unor surse. Spargerea…

- Acum cateva seri au avut loc mai multe spargeri de locuințe in cartierul in care locuim, unii spun ca au fost afectate 3 familii, alții vehiculeaza mai multe. Hoții, proprietarii și poliția știu cel mai bine. Mai nou, nu sunt vinovați Hoții, sunt vinovați proprietarii ca-și dau check-in…