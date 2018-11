121 de milioane de euro au fost investiti pana acum in Catedrala Neamului. Termenul de livrare: 2024

Stiri pe aceeasi tema

- O noua rectificare bugetara a fost anunțata de Primaria Capitalei, care a imparțit din nou fondurile, astfel ca pentru Catedrala Mantuirii Neamului au mai fost alocați inca 10 milioane de lei. De unde vin acești bani? Ei bine, in planul de rectificare bugetara, autoritațile taie de la spitalele care…

- Primaria Capitalei infirma datele care circula in spatiul public, conform carora in proiectul de rectificare bugetara care va fi supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in sedinta de joi, 22 noiembrie, “s-ar taia bani de la spitale si s-ar da la biserici". Solicitam, totodata,…

- Consiliul Județean Cluj a publicat azi, in noul Sistem Electronic de Achiziții Publice, anunțul privind concursul de atribuire a contractului de execuție a lucrarilor de restaurare și conservare in cadrul proiectului ,,Restaurarea, conservarea și punerea in valoare a ansamblului monument istoric castel…

- Catedrala Mantuirii Neamului este construita in proportie de 95%, in ceea ce priveste stadiul "la rosu", insa, potrivit Patriarhiei Romane, cea mai mare biserica din Romania mai are mult pana sa fie finalizata.

- Au inceput lucrarile pentru construirea unui dispensar medical, pentru locuitorii comunei Prundu Birgaului. Prin Programul Național de Dezvoltare Locala, primaria a reușit sa obțina o finanțare de peste 3 milioane de lei, anunța Primaria Prundu Birgaului. Potrivit primariei, deocamdata se demoleaza…

- Primaria Sectorului 2 a acordat trei milioane de lei Patriarhiei Romane, pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Expunerea de motive a fost semnata de viceprimarul Sectorului 2, Dan Cristian Popescu, lider PNL. Popescu a fost criticat pentru ca a propus ca Patriarhia sa primeasca…

- Primaria Sectorului 1 va aloca 10 milioane de lei in vederea construirii Catedralei Mantuirii Neamului, potrivit unei hotarari luate miercuri de Consiliul Local al Sectorului 1. Primaria Capitalei a alocat deja, printr-o rectificare bugetara din luna iulie, 10 milioane de lei pe langa suma de 15 milioane…

- Hidroelectrica informeaza ca va furniza electricitate Patriarhiei Romane pentru iluminatul Catedralei Mantuirii Neamului si a altor puncte de consum. Hidroelectrica - detinuta de stat (in proportie de 80%) si de Fondul Proprietatea - produce cea mai multa si cea mai ieftina energie din Romania.…