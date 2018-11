12.000 de spectatori au experimentat meniul curajos al show-ului „Acadelia”

Stiri pe aceeasi tema

- O fana a Deliei a trait unul dintre cele mai emotionante momente in cea de-a doua seara a concertelor „Acadelia“ de la Sala Palatului. Tanara a fost ceruta in casatorie chiar pe scena, iar declaratia de dragoste pe care i-a facut-o iubitul ei a fost intampinata cu ropote de aplauze.

- Delia (36 de ani) a lansat o piesa noua, „Acadele“, chiar inainte de concertele „Acadelia“ de la Sala Palatului, din 14, 15 si 16 noiembrie. La filmarile clipului s-a folosit o jumatate de tona de zahar din care s-a construit o piscina plina cu bile multicolore, iar versurile piesei fac trimitere la…

- Delia (36 de ani), care va sustine show-ul „Acadelia“, in luna noiembrie, la Sala Palatului, va canta in premiera o piesa compozitie proprie. Artista anunta si alte surprize pentru fanii ei.

- Un decor impresionant, o trupa numeroasa de balet, ținute extravagante, 10 aparate laser de mare putere, 130 metri patrați de ecran led și peste 300 de aparate de lumina inteligenta vor da stralucire show-ului Acadelia, intre 14 și 16 noiembrie, la Sala Palatului.