- Startul sesiunii din acest an al celui mai ambițios și profesionist program privat de regenerare a padurilor Romaniei, „Padurea de Maine", care iși propune plantarea a un milion de puieți de arbori, dar, cel mai important, ingrijirea periodica a suprafețelor regenerate, pana la ...

- Saptamana trecuta, elevii Scolii „Mandache Leocov" Prelipca au participat la actiunea de plantare de puieti organizata in vederea infiintarii unui parc in lunca raului Suceava, in satul Prelipca. Actiunea a fost organizata de catre Primaria orasului Salcea si a angrenat tineri, elevii ...

- La actiune au participat 60 de silviculturori ai Directiei Silvice Suceava, dar si trei supravietuitori ai "Orfelinatului groazei", Gheorghita, Ilie si Ionut. Silvicultorii au igienizat locul de odihna vesnica a copiilor decedati in orfelinat, au nivelat terenul si au plantat 300 de puieti de molid…

- Mai mulți elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, de la Școala Gimnaziala Racoasa, au participat, joi, de „Ziua internaționala a padurilor”, la o activitate prin intermediul careia au celebrat importanța padurilor. Impreuna cu reprezentanți ai Ocolului Silvic Panciu, cei aproximativ 12 elevi prezenți…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Padurilor, Holzindustrie Schweighofer a anuntat ca in primavara anului 2019 vor fi impadurite 50 de hectare de terenuri forestiere degradate in cadrul proiectului Padurea de Maine. Un total de 204.000 de puieti de molid, fag, paltin, frasin, brad si stejar vor fi utilizati…

- Regia Publica Locala a Padurilor Kronstadt RA, in calitate de administrator al fondului forestier proprietate publica a municipiului Brașov, a anunțat ca va planta pe fondul forestier administrat 94.750 de puieți din urmatoarele specii: molid 0 50.700 larice – 575, brad – 21.400, gorun – 21.700. Suprafaa…

- Zeci de mii de puieți vor fi plantați in Timiș, pe un teren de cinci hectare. Echipa „Plantam fapte bune in Romania” revine in Timiș. Va puteți alatura echipei, ca voluntari… La Cralovaț, in Timiș, in 16 martie, va fi impadurit un teren de cinci hectare cu 25.000 de puieți forestieri de cer, frasin,…

