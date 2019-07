12 voluntari teleormăneni se pregătesc să devină salvatori 12 voluntari teleormaneni se pregatesc sa devina salvatori in Eveniment / on 16/07/2019 at 13:55 / In aceasta perioada, 12 voluntari teleormaneni, cu varste cuprinse intre 16 și 50 de ani, inscriși in cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune”, parcurg in cadrul ISU “A.D. Ghica” primele doua etape de pregatire cu scopul de a deveni adevarați „salvatori” ai comunitații din care fac parte. Cursul introductiv, care a constat in parcurgerea unor teme cu rol de prezentare a situațiilor de urgența, a profesiei de pompier profesionist, a tehnicii de intervenție și a misiunilor… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

