12 pozitii amoroase aproape imposibile

Iata un top 12 al celor mai incomode si imposibile pozitii sexuale:

1.

Partenerul sta in picioare, iar tu te sprijini intr-o singura mana pe podea, el iti ridica picioarele si te trage dintr-o parte cu fundul spre el. In cazul in care nu cumva te antrenezi sa dansezi in show-urile Madonnei, ia-ti gandul de la o asemenea pozitie! E imposibil sa iti sustii greutatea propriului corp intr-o singura mana pe toata perioada contactului sexual, si uite asa dispare orice urma de placere.

2.hidrantului

Cu capul in jos, te sprijini in ambele maini, cu picioarele desfacute…