- Zeci de vizitatori au fost amendați, anul trecut, de polițiștii locali pentru ca le-au ignorat semnalele și au atins operele lui Constantin Brancuși din Targu Jiu. Agenții constatatori au aplicat amenzi in valoare de circa 40 de mii...

- În total au fost aplicate 203 procese verbale de constatare a contravenției, în valoare de 45.670 lei. …

- Arborii aflati in apropierea operele din piatra ale marelui sculptor Constantin Brancusi din Parcul Central, din municipiul Targu Jiu, vor fi expertizati, pentru a nu exista riscul sa cada pe lucrarile de arta.

- Mesajul prim-ministrului Viorica Dancila cu ocazia “Zilei Naționale Constantin Brancuși”: Ziua de 19 februarie reprezinta un omagiu adus de poporul roman lui Constantin Brancuși, marele artist care a purtat cu sine, in intreaga lume, identitatea noastra nationala. Din opera lui Brancuși strabate simplitatea…

- Ziua de 19 februarie reprezinta un omagiu adus de poporul roman lui Constantin Brancuși, marele artist care a purtat cu sine, in intreaga lume, identitatea noastra nationala.Din opera lui Brancuși strabate simplitatea vietii puternic legata de credințele creștine, impletita cu un rafinament…

- Patru cetațeni din Teiuș care au aruncat luna trecuta gunoiul menajer la intamplare pe raza orașului au fost prinși și amendați de catre polițiștii locali cu cate 800 de lei fiecare. „In spiritul respectului pentru cetațenii din orașul nostru, dornici sa traiasca intr-o localitate curata și liniștita,…

- Polițiștii locali care pazesc operele lui Constantin Brancuși, amplasate in parcurile din Tg-Jiu, iși efectueaza serviciul sub cerul liber, chiar și in perioada iernii, pe ninsoare și ger. In parcul de la Coloana Infinitului, agenții și-au improvizat un adapost langa un copac, sub care au amplasat…

- Trei persoane au fost ranite in aceasta dimineața pe DN 67 C, in localitatea Balcești, dupa ce o ambulanța cu pacient a fost lovita de o autoutilitara. Ambulanța se deplasa catre Valcea și avea semnalele luminoase și acustice pornite, transportand o pacienta, de 76 ani, la un spital din Sibiu. Șoferul…