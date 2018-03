Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Podgoria, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic pe raza localitatii Cotatcu un barbat in varsta de 30 de ani care prezenta halena alcoolica, la volanul unui autoturism.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul Bucuresti – Lehliu al autostrazii A2 Bucuresti – Constanta se semnaleaza fenomenul meteorologic freezing

- [caption id="attachment_23837" align="alignleft" width="361"] Imagine simbol: satul Milești[/caption] Au vrut sa se imbogațeasca ilegal dar, se pare, ca vor ajunge dupa gratii. Doi barbați din Nisporeni, tata și fiu, pe parcursul a șase ani de zile, in lipsa unei licente, au extras ilegal nisip din…

- 560 de sanctiuni contraventionale aplicate participantilor la trafic in acest sfarsit de saptamana / 46 permise de conducere retinute de politistii cu atributii pe linie rutiera. In aceste zile, ca urmare a neregulilor constatate in trafic, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean…

- Intreprinderile din Marea Britanie si Uniunea Europeana vor suporta costuri suplimentare anuale estimate la aproximativ 65 de miliarde de euro, in cazul in care nu se va ajunge la un acord de liber-schimb dupa Brexit, iar sectorul financiar britanic va fi cel mai afectat, releva un studiu publicat luni.…

- Saptamana trecuta, Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat 58 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi, cea mai mare viteza inregistrata fiind de 228 km/h, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, pe autostrada A1, au fost depistati 27 de soferi…

- Echipa secunda a Universitații Craiova a produs o surpriza neplacuta sambata, in etapa a 17-a, prima din returul Ligii a III-a, seria 4. „Satelitul“ a pierdut pe stadionul „Aripile“ cu scorul de 4-3 intalnirea cu CSM Lugoj, oaspeții conducand tot ...

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 7 martie 2018. Viorica Dancila și echipa sa au stabilit un prim record. Au adoptat cele mai multe OUG, 5, in actualul mandat intr-o singura ședința.I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1.…

- Meteoritul de aproape 27 de kilograme, gasit in anul 1990 de un agricultor in localitatea Gresia, judetul Teleorman, care a fost vandut in strainatate, a inceput sa se intoarca acasa pe bucati, primul esantion din acesta fiind oferit spre vanzare la prima Expozitie "Mineralia" din acest an de la…

- Ion Maican este sef Atelier Mecanic Termoenergetic in cadrul SN Aeroportul International Mihail Kogalniceanu. Potrivit declaratiei de avere completate la data de 30.05.2016, Maican detine 1 2 dintr un teren intravilan de 1.000 mp, cumparat in anul 2005, situat in localitatea Schitu din judetul Constanta.…

- Producatorii de medicamente spun ca au incercat in repetate randuri sa ia legatura cu Guvernul si cu Ministerul Sanatatii, pentru a gasi solutii mai rapide la criza medicamentelor deficitare, cum e imunoglobulina, dar nu au primit niciun raspuns. "Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au stabilit primul termen in procesul privind cea mai mare cantitate de droguri descoperita din Romania, mai precis intr un container din Eforie. Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 5 aprilie. Oricare va fi decizia acestei instante, ea va fi…

- Potrivit declaratiei de avere publicate in luna iunie 2017, Dorina Ionescu, sef Serviciu Resurse Umane, Secretariat, Arhiva in cadrul Societatii Nationale Aeroportul international Mihail Kogalniceanu, detine doua terenuri agricole de 1.012 mp, respectiv 700 mp, in localitatea Mihail Kogalniceanu achizitionate…

- Sarbatoare mare in Familia Regala a Suediei. Astazi, 2 martie, Prințul Oscar, Duce de Skane, a implinit 2 ani, iar reprezentanții au eliberat noi fotografii oficiale cu micuțul cu sange regal. Mezinul moștenitoarei tronului, Prințesa Victoria, și al Prințului Daniel, și-a sarbatorit ziua de naștere…

- TRAGEDIE Salariatii Societatii de Rulmenti Barlad, care apartine de grupul turcesc URB, sunt in stare de soc: directorul de fabrica, Valica Popa, a decedat la numai 52 de ani, in India. Disparitia sa fulgeratoare a survenit dupa ce, din primele informatii, inginerului Popa i s-a facut rau la hotel,…

- Este una din deciziile luate in sedinta CJSU de miercuri, la pranz, sedinta in urma careia a fost emis un comunicat de presa, ce prezinta situatia la zi in judet: “1. Avertizari: Pentru judetul Giurgiu, ANM a emis avertizari meteorologice pentru perioada urmatoare, astfel: – 28.02.2018 orele 11.00 –…

- Ce mai face Lucian Goian in India: gol și autogol in ultima etapa! Fundasul romana marcat un gol, dar si un autogol, in meciul castigat de echipa sa, Mumbai City, scor 3-2, pe teren propriu, cu Northeast United FC, in etapa a XVI-a a campionatului Indiei. Goian, integralist, a marcat mai intai in proprie…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN2A la intrarea in localitatea Crucea din judetul Constanta. Din primele informatii un tir s a rasturnat peste o masina incarcata cu butelii. In urma impactului autotrenul a rupt gardul unei gospodarii si a intrat in curte. Traficul este oprit…

- Granitele trebuie sa fie deschise pentru ca economia sa nu aiba de suferit - a apreciat ministrul bulgar de externe. Bulgaria urgenteaza sistarea controalelor la frontierele interioare ale spatiului Schengen. Acest lucru contravine libertatii fundamentale a circulatiei de persoane, capital, marfa si…

- Dieta cu avocado, una dintre cele mai cool metode de slabit Cura cu avocado, una dintre cele mai cool metode de slabit. Va vine sa credeti ca una dintre cele mai simple si “delicioase” metode de a slabi si de a ne mentine in forma este consumul de avocado? ZIUA 1 Mic dejun: o jumatate de…

- Politistii si procurorii din Faget au anuntat ca in urma celor patru perchezitii facute luni dimineata la Nadrag au reusit sa adune mai multe probe impotriva suspectilor. ”Din cercetari a reiesit ca, in cursul lunii ianuarie, patru persoane ar fi sustras carburant din mai multe autoturisme stationate…

- Pe langa faptul ca sunt celebre, sunt bogate și sunt frumoase, aceste vedete au reușit sa bata și recorduri mondiale și astfel sa intre in Guiness Book și, practic, sa scrie istorie. Iți prezentam in continuare cateva celebritați pe care talentul nu le-a ajutat doar sa caștige premii, ci și sa intre…

- Dupa TUI și Neckermann, și compania Dertour a renunțat acum sa mai promoveze ofertele romanești. Eliminarea Romaniei din cataloage, unde Bulgaria și Ungaria, de exemplu, ocupa numeroase pagini, este argumentata prin infrastructura deficitara, numarul mic de hoteluri de calitate și tarifele…

- La Festivalul International de Film de la Berlin, Romania participa la aproape toate sectiunile importante. La sectiunea principala a festivalului intram in competitie cu lungmetrajul „ Nu ma...

- Astazi este ziua de naștere a Deliei. Artista a implinit 36 de ani și a povestit cum a sarbatorit in club alaturi de prietenii ei. Delia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Este casatorita cu Razvan, cel alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. „Am petrecut…

- Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distributie Oltenia…

- Mai multe unelte stravechi din piatra, descoperite recent în India, sugereaza ca Homo sapiens ar fi migrat din Africa mult mai devreme decât se credea, conform unui studiu publicat joi, citat de DPA. Cercetarea se bazeaza pe examinarea a 7.200 de artefacte din piatra, colectate din situl…

- Cine urca o Golgota, are bunul prilej sa invete… Ștefan Luchian s-a nascut la 1 februarie 1868, in Ștefanești – fost sat (astazi, oraș) din județul Botoșani. (fața de clipa in care era conceput și realizat filmul precedent, datele chestiunii s-au schimbat/in privința casei in care s-a nascut marea valoare…

- Cuplul canadiano-croat Gabriela Dabrowski/Mate Pavic a castigat ultimul titlu al turneului de Mare Slem, de la Melbourne, cea de dublu mixt, invingand in finala, cu 2-6, 6-4, 11-9 perechea Timea Babos (Ungaria)/Rohan Bopanna (India), duminica. Croatul Mate Pavic este la al doilea titlu…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intrare in localitatea Viisoara judetul Constanta. Evenimentul rutier a avut loc in curba, la intrare dinspre Cobadin. Din primele informatii doua persoane, printre care si un copil sunt incarcerate. Potrivit ISU Dobrogea, initial cei care…

- O noua putere mondiala, India, a lansat cu succes o racheta balistica intercontinentala si a intrat intr-un club select de tari care dispun de astfel de arme. Testul vine intr-o perioada in care relatiile cu tarile vecine China si Pakistan sunt tensionate.

- Caroline Dick, mamica pentru prima oara, a fost uimita sa observe ca a slabit aproape toata greutatea pe care o pusese in timpul sarcinii, totul in doar o saptamana de la nastere. Femeia a crezut initial ca este doar norocoasa, fara sa banuiasca, de fapt, ca sarcina ii ascunsese adevarata…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica pe mai multe strazi din Municipiul Brașov precum și in localitatea Ucea de Jos și Municipiul Fagaraș, vineri, 19 ianuarie, pentru efectuarea de lucrari, dupa cum urmeaza: in intervalul 10.00 – 14.00,…

- Kia Motors a înregistrat în 2017 cele mai mari vânzarieuropene din istoria sa, cu o creștere de 8,5% fața de anul anterior. Datele publicate de ACEA (Asociația Europeana a Producatorilor de Automobile) arata ca în anul anterior Kia aînregistrat un record al vânzarilor,…

- Faceți cunoștința cu Manushi, un bebeluș din India care a fost nascut cu 12 saptamini inainte de termen și care cintarea la naștere aproximativ 400 de grame. Micuța din Rajasthan, India, care avea o inalțime de 21 de centimetri și un picioruș cit unghia tatalui, este considerat[ a fi cel mai mic bebeluș…

- Tenismena din Romania Mihaela Buzarnescu a jucat sambata prima sa finala WTA din cariera, una pierduta in fata lui Elise Mertens din Belgia la Hobart, in indepartata Australie. La ceremonia de premiere de dupa joc, Buzarnescu a oferit o declaratie ampla in fata crainicului arenei: "Vreau sa o felicit…

- Copilul care cantarea 400 de grame la naștere și a supraviețuit este considerat unul dintre cei mai mici copii care au venit pe lume și au trait, scrie Metro.co.uk. Manushi este o fetița care s-a nascut cu 12 saptamani mia repede decat trebuia dupa ce mama sa a suferit o serie de complicații in timpul…

- Sorina-Luminita Bucuras - cunoscuta mai mult dupa numele purtat anterior ultimei casatorii, Placinta, se afla intr-o situatie delicata in ceea ce priveste propriul certificat de nastere. De peste doi ani, in certificatul fostului ministru nu mai apare numele tatalui, dupa ce instanta a constatat ca…

- Localnicul din localitatea buzoiana Ghergheasa, care le-a vandut consatenilor carne de cal in loc de vita, s-a ales cu o amenda uriașa de la Direcția Sanitara Veterinara. Asta, dupa ce rezultatele expertizei au confirmat faptul ca a vandut carne de cal. Samsarul este anchetat și de poliție. La sfarsitul…

- Principalele motoare de creștere ale economiei globale - Statele Unite ale Americii, țarile emergente din Asia și Zona Euro - vor contribui cu aproape 70% la creșterea economica globala in 2018, comparativ cu media de aproape 60% inregistrata dupa anul 2000. Economia Zonei Euro va crește cu…

- In ultima saptamana, 56 de soferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistati de politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 229 km h, pe autostrada A2. In perioada 2 ndash; 7 ianuarie a.c., politistii Brigazii…

- India va limita numarul de vizitatori care pot merge la Taj Mahal, in scopul de a conserva mai bine celebrul monument, informeaza miercuri AFP. Situat in apropiere de Agra la 200 km sud de New Delhi, Taj Mahal-ul, pe care indienii l-au supranumit "monumentul dragostei", este admirat in…

- O femeie in varsta de 88 de ani a murit intr-un incendiu produs duminica, 31 decembrie, in localitatea Cristelec. Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, pompierii simleuani au fost solicitati sa intervina duminica dimineata,…

- Virgil Van Dijk a ajuns la un acord cu Liverpool si a devenit cel mai scump fundas din istorie, dupa ce "cormoranii" i-au platit lui Southampton 75 de milioane de lire, (85 de milioane de euro). Astfel, Van Dijk devine și olandezul pentru care s-a platit cea mai mare suma de transfer. In urma cu 17…

- In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul 7 in topul marilor economii ale lumii, India va urca pana pe locul cinci in anul 2018 pentru ca in 2032 sa ajunga pe pozitia a treia, afirma CEBR. Ascensiunea Indiei face parte dintr-o tendinta mai larga care, in urmatorii 15 ani, ar urma…

- Cel putin 180 de persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt disparute in urma inundatiilor si alunecarilor de teren, povocate de o furtuna tropicala in insula filipineza Midanao, au informat, sambata, autoritatile filipineze, informeaza site-ul postului BBC. Oficialii din regiune au…

- Diferentele de varsta dintre copii si mamele lor se incadreaza, de obicei, intr-un interval de timp rezonabil. Majoritatea femeilor au copii intre varstele 20-35 de ani. Cu toate acestea, pentru o mama din Tennessee, diferenta de varsta dintre ea si mama ei este de 18 luni.

- Pe 20 decembrie 2016, fix acum un an, Katherine Heigl il aducea pe lume pe primul sau copil, un baiețel minunat pe care actrița din Anatomia lui Gray il numea Joshua Bishop Kelley, Jr. Acea zi care parea minunata, avea sa fie una de coșmar pentru cateva momente pentru blonda de 39 de ani și soțul sau,…