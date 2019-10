Stiri pe aceeasi tema

- 99 de locuri de munca vacante, in județul Cluj, in școli, spitale, biblioteci, primarii și alte instituții din administrația publica. Bibliotecar debutant Scoala Profesionala Poiana Turda,...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 428 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Olanda – 135 locuri de munca pentru: culegator de fructe, instalator sanitar, de incalzire si aparate de aer conditionat, muncitor in sera de flori, muncitor in productia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Brașov anunța ca sunt disponibile la nivelul județului, 445 de joburi, domeniile fiind variate de la barman, casier și frizer pana la secretara ori in domeniu finaciar-contabil. Oferta se adreseaza atat muncitorilor necalificați, cat și absolvenților…

- Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 466 locuri de munca vacante, la data de 06 august 2019, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 84 locuri de munca vacante: montatori de mobila, faianțari, lacatuși mecanici, instalatori sanitari, stivuitoriști,…

- AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 iulie 2019, pe raza orașului Cugir. Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul agentiei…

- De cateva luni bune, Olanda – una din țarile care blocheaza cu incapațanare accesul Romaniei in Spațiul Schengen – insista (tot cu incapațanare) sa caute, prin rețeaua EURES (Portalul Mobilitatii Fortei de Munca din Europa), peste 100 de muncitori romani pentru ocuparea de posturi in gradinarit și horticultura.…

- Numarul total de locuri vacante comunicat de angajatori 308 locuri vacante in urmatoarele ocupatiiDenumire ocupatieConditii de ocupareObservatiiconsilier in administratia publica(clasa I grad profesional superior)studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in do...

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt disponibile 28.977 locuri de munca.Cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: lucrator comercial (1.883), ucenic (1.709), agent de securitate (1.251), muncitor necalificat in industria confectiilor…