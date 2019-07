12 iulie 2019, zi aniversară! Statistica oficială românească a împlinit 160 de ani Pe 12 iulie 2019 s-au implinit 160 de ani de cand, prin Ordonanta domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, a luat naștere statistica oficiala romaneasca, iar pe 14 iulie 2019 s-a aniversat, pentru a 18-a oara in Romania, ”Ziua statisticianului”. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 460, ediția print Drumul parcurs de la infiintarea primelor organe oficiale de statistica și pana in prezent nu a fost ușor, insemnand o dezvoltare și o continua transformare pana la forma de organizare existenta in prezent. Prima incercare de creare a unui Birou de Statistica in Tara Romaneasca a fost la 15 noiembrie… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

