- Politistii din Dolj au decis retinerea fostului iubit al Izabelei Bira, fata de 15 ani, din comuna Dioști, a carei situație halucinanta a fost dezvaluita de Libertatea.p Fostul iubit al Izabelei, un tanar de 22 de ani banuit ca a intrat in casa fetei inarmat cu un topor, dupa ce anterior i-a trimis…

- Polițiștii l-au retinut pe tanarul de 22 de ani, din comuna doljeana Dioști, care a amenințat-o cu moartea pe Izabela Bira, prietena Luizei Melencu. Barbatul este suspectat de comiterea infractiunilor de...

- Izabela Bira, una dintre bunele prietene ale Luizei Melencu trece prin clipe de coșmar! Adolescenta de numai 15 ani este amenințata cu bataia și cu moartea de catre fostul ei iubit, un tanar de 22 de ani din comuna Dioști.

- Vecinul lui Gheorghe Dinca se spala pe maini. Dupa ce oamenii legii au descins acasa la acesta in urma unui pont primit, vecinul lui Dinca spune ca nu știe ce obiceiuri avea vecinul sau. Dupa ce oamenii legii nu au gasit-o pe Alexandra in podul vecinului lui Dinca, acolo unde fusesera anunțați ca…

- Dezvaluiri fara precedent facute de Marian, iubitul Alexandrei, tanara din Caracal. Acesta a vorbit despre ce trebuiau sa faca cei doi tineri in oraș. Cu toate acestea, planurile lor au fost date peste cap dupa ce tanara nu a mai ajuns la intalnire. Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani,…

- Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat și viseaza la o cariera militara. A cunoscut-o pe Alexandra in urma cu un an, la un eveniment la care au dansat amandoi. Face parte din ansamblul popular din Resca, in timp ce Alexandra dansa in ansamblul din Dobrosloveni.Marian…

- Procurorii DIICOT au dispus, duminica seara, extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca, inculpatul din Caracal suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu, de 15 ani, si a Luizei Melencu, de 18 ani, si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, a anuntat Giorgiana Hosu, procurorul sef adjunct…

- Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat. Mama Luizei a spus ca bunicii fetei au inceput sa se ingrijoreze chiar in ziua disparitiei pentru ca adolescenta nu obisnuia…