Un numar de 12 copii din judetul Neamt au ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava cu suspiciune de toxiinfectie alimentara, dupa s-au cazat in satul Poiana Micului, comuna Manastirea Humorului, a informat, joi, purtatorul de cuvant al DSP, Bianca Bighiu.



Potrivit acesteia, in locatia din Poiana Micului s-a cazat, pe 19 august, un grup de copii si tineri care si-au adus alimente de acasa si au gatit singuri.



In cursul noptii de miercuri spre joi, o fetita a acuzat varsaturi, iar parintii acesteia, care au venit si au luat-o acasa, au afirmat ca si alti copii au…