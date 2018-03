Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4,7 milioane de lei vor ajunge in municipiul Sighet pentru reabilitarea a doua gradinițe și a doua școli. Recent la Sighet au fost semnate patru din cele șapte contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice (MDRAP), pe Programul Național…

- Pana la mijlocul lunii iunie, trebuie desemnata cea mai buna oferta pentru extinderea, modernizarea si dotarea scolii primare din satul Sangeri, lucrare cu un cost estimat de 2,2 milioane de lei (fara TVA). Construirea unei gradinite cu program normal in satul Saveni, proiect estimat la 1,85 milioane…

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- Dupa realizarea actiunii de prindere in flagrant, lucratorii D.G.A. - S.J.A. Iasi au pus in executare mandatele de efectuare a perchezitiei domiciliare si asupra autoturismului suspectului. Cu ocazia perchezitiei domiciliare au fost identificate si ridicate pentru continuarea cercetarilor mai multe…

- Editia cu numarul XIV a Programului 'Rabla' a inceput, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei. Din bugetul total alocat pentru cele doua sectiuni ale programului guvernamental, 133 de milioane lei sunt alocate prigramului "Rabla…

- A demarat "Rabla Clasic", urmeaza "Rabla Plus". Buget si noutati Programul ''Rabla'' a demarat, joi, atat pentru persoanele fizice, cat si pentru cele juridice, cu doua luni mai devreme fata de sesiunea din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei. Ministerul Mediului anunta ca extensia…

- Luna martie marcheaza debutul unui nou sezon de targuri Cariere in Alb, primul eveniment fiind Targul de Joburi pentru Personalul Medical din Iași. Sambata, 17 Martie, Casa de Cultura a Studenților din Iași iși deschide porțile cu noi oferte de joburi pentru candidații dornici sa profeseze in cele mai…

- „Indicele net de utilizare a locurilor de cazare in hoteluri a avansat cu 60 de puncte procentuale, pana la 39,4-, fata de un nivel de 29,9- in 2010. Unitatile de cazare din Romania au primit in 2017 peste 12 milioane de turisti, dintre care 2,75 milioane (23-) reprezinta turistii straini. In ceea ce…

- Ministerul Sanatații a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, in valoare de 10,46 milioane de lei (2,25 milioane de euro) unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunț publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Toate…

- Doua dintre cele mai mari cunoscute hoteluri din Iasi, Traian si Astoria, si-au schimbat proprietarii zilele acestea. In urma licitatiei care a avut loc pe 7 martie, la Bucuresti, cele doua cladiri istorice au fost cumparate de doi dintre cei mai vizibili oameni de afaceri din Iasi, Cristian Stanciu…

- Pretul de 8 milioane de euro a fost mai mare fata de licitatia din 2016, cand aceste doua cladiri au mai fost scoase odata la licitatie la pretul de 7 milioane de lei. In urma adjudecarii, cei doi oameni de afaceri din Iasi spun ca nu vor schimba destinatia imobilelor. „Intentia noastra este sa mentimen…

- Piata hoteliera din Romania a avut in 2017 cel de-al saptelea an consecutiv de crestere, in cele aproape 100.000 de camere de hotel fiind inregistrate peste 20 de milioane de innoptari, un avans de 4% fata de anul precedent, respectiv 57% fata de anul 2010, arata un studiu C&W Echinox. …

- Capacitatea de cazare din Bucuresti va creste in urmatorii trei ani cu minimum 10%, tinand cont de proiectele hoteliere planificate sau aflate deja in constructie, unitati noi urmand a fi dezvoltate si in majoritatea oraselor mari ale tarii, in conditiile in care piata locala a avut in 2017 cel…

- Senatorul roman, Iulia Scantei, a declarat ca daca Guvernul Romaniei și cel al Republicii Moldova au hotarat ca in curand vor avea o sedinta comuna, același lucru nu se poate spune despre Parlamentul Republicii Moldova, care potrivit ei, a refuzat sa dea curs invitației de a avea o ședința comuna a…

- Un fragment de craniu cu ultimul molar superior stâng al unui mastodont Tetralophodon longirostris, ruda îndepartata a elefantilor, a fost descoperit într-o cariera de nisip din satul Verejeni, Telenești. Teodor Obada, cercetator stiintific la Institutul de Zoologie al Academiei…

- Politistii din Arad, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale au efectuat peste 100 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in 16 judete, in cadrul unui dosar penal de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de doua milioane de euro. https://www.bzi.ro/perchezitii-de-amploare-la-iasi-facute-de-politistii-de-la-arad-statul-a-fost-prejudiciat-cu-2-milioane-de-euro-641873

- "Un subiect extrem de important a fost legat de calitatea aerului. Am prezentat situatia celor trei municipii din Romania, respectiv Bucuresti, Iasi si Brasov. I-am spus domnului comisar ca, in urma discutiilor avute la Bruxelles, au avut loc intalniri cu reprezentantii celor trei autoritati locale.…

- In primele 9 luni ale anului trecut, in județul Suceava, exporturile au insumat 391 de milioane de euro, iar importurile 460 de milioane. Astfel, deficitul comercial a fost de 69 de milioane de euro. Prefecta Mirela Adomnicai a declarat ca in regiunea Nord-Est, Suceava se afla pe locul 3, dupa Iași…

- Premierul Viorica Dancila, la reuniunea UNCJR Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila le-a solicitat autoritatilor locale sa se implice mai mult în absorbtia fondurilor europene, dupa ce oficialitatile cu care a discutat, ieri, la Bruxelles, i-au atras atentia ca România este în…

- Miroslava este singura comuna din judetul Iasi participanta la acest eveniment. Pe perioada celor patru zile de prezentare Miroslava aduce in atentia vizitatorilor obiective turistice locale precum Palatul Sturdza din curtea Liceului Agricol Mihail Kogalniceanu, bisericile monument istoric construite…

- Vola.ro, cea mai mare agenție de turism online din Romania, a raportat o creștere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum tranzacțional total de 60,7 milioane de euro (in creștere cu 24% fața de 2017) și o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro (in creștere cu 13% fața de anul anterior) pentru…

- Agentia de turism online Vola.ro a realizat o crestere de doua cifre in anul 2017, ajungand la un volum de tranzactii de 60,7 milioane de euro, in crestere cu 24% fata de 2017, si o cifra de afaceri de 6,65 milioane euro, in crestere cu 13% fata de anul anterior. Biletele de avion raman…

- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Romane. Castigatorul este un barbat de 60 de ani din Iasi care joaca de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind castigatoare si avand…

- Țigla din Ungaria a fost adusa pentru reabilitatea Salii Unirii din Alba Iulia, simbol și templu al Romaniei mari, cladire in care la 1 decembrie 1918 s-a votat Unirea Transilvaniei cu Romania. Lucrarile au inceput in februarie, iar investiția se ridica la aproape doua milioane de euro. Pentru reabilitarea…

- Castigatorul premiului de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie este din Iasi, are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana.

- LOTO, LOTO 6 DIN 49. Rezultate loto joi, 15 februare. Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat…

- Loteria Romana a suplimentat fondurile pentru tragerea din 15 februarie. Joi, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 11 februarie, s-au inregistrat 28.095 de caștiguri in valoare totala de 11.248.929,99…

- Conform surselor „Ziarului de Iasi", la cea de-a doua runda de depunere a ofertelor in plic inchis, reprezentantii Telekom au primit doua oferte pentru achizitionarea cladirii care respectau suma de pornire - 2,1 milioane de euro. Una dintre oferte a respectat evaluarea minima, de 2,1 milioane de euro,…

- Daniel Mereuța, director general Optima: “Anul acesta investim in digitalizare și eficientizarea proceselor in companie” Compania de outsourcing cu capital majoritar romanesc, Optima, a realizat afaceri de peste 16 milioane de lei in 2017, cu 20 de procente mai mult decat in anul precedent. “Este al…

- Primul castig de categoria I la Loto 6/49 din acest an, in valoare de 2 milioane de euro, a fost obtinut pe un bilet jucat la o agentie din Iasi care a costat doar 14,50 lei, anunta Loteria Romana.

- Presedintele Consiliului Judetean Maramures, Gabriel Zetea, afirma ca va face in continuare demersuri la Guvernul Romaniei pentru finantarea lucrarilor de la Aeroportul International Maramures care nu au fost inca platite. Este vorba despre o suma de 29 milioane lei, pana acum achitandu-se un total…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Delgaz Grid a obtinut o cofinantare din fonduri europene pentru o investitie de peste 16,3 milioane de lei, bani care vor fi folositi pentru modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si pentru lucrari de intarire a retelei electrice.

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna decembrie 2017 au insumat 291,57 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.729 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In decembrie, au…

- Aeroportul din Cluj are cea mai mare creștere de trafic din Romania Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a inregistrat anul trecut o majorare de 43% a numarului de pasageri, cifre care il plaseaza pe locul intai in topul creșterilor de trafic de pe aerogarile din Romania. AIAIC a avut o creștere…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 4,95 milioane lei (1,1 milioane euro) trei companii pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, scrie NEWS.RO. Citeste si: Explicatii…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi in valoare totala de peste 4,947 milioane de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro) pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, conform unui comunicat…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

- In mod concret, Opera Nationala Romana din Iasi a avut un buget de 24,642 milioane de lei, in timp ce Opera Nationala Romana din Timisoara a avut un buget de aproximativ 26,4 milioane de lei, iar Opera din Cluj-Napoca de 24,675 milioane de lei. Desi sumele de la Iasi si Cluj sunt apropiate, la nivel…

- Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23,4 milioane de lei (aproximativ 5 milioane de euro) un numar de 33 de companii si 4 asociatii de profil, pentru fixarea pretului minim,...

- Cele 7 comune nu au mai primit anul acesta fonduri de la bugetul de stat din cauza unei aberații birocratice @ Niște funcționari de la Ministerul de Finanțe au considerat ca cele 7 comune au excedent bugetar deoarece implementeaza fonduri europene și prin urmare nu mai au nevoie de bani de la buget…

- Conducatorul auto a fost prins circuland cu aproape 100 de kilometri la ora pe strada Canta, desi limita de viteza din zona era de 50 de kilometri la ora. Mai mult, agentii de la Rutiera au descoperit ca vehiculul barbatului avea inspectia tehnica periodica expirata. Soferul a fost prins in cadrul unei…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) va supune votului, in sedinta de miercuri, majorarea capitalului social al Companiei Dezvoltare Durabila, prin alocarea unei cladiri si a unui teren care valoreaza peste 2,3 milioane de lei.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca bugetul local ‘pierde’ 60 de milioane de lei ca urmare a reformei fiscale, mentionand ca administratia locala va incerca sa compenseze suma respectiva cu alte venituri, in special fonduri europene. ‘Marea…

- Consiliul Concurenței: Sase companii, amendate cu 73 de milioane de lei Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei, aproximativ 15,8 milioane de euro, pentru încheierea a doua întelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor…

- Consiliul Concurentei anunta, intr-un comunicat transmis duminica, sanctionarea cu amenzi de 73,1 milioane de lei (aproximativ 15,8 milioane de euro) a sase companii pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor de masurare a energiei electrice.

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Procurorii anticoruptie din Bucuresti au finalizat un dosar penal care zguduie mediul de afaceri din Iasi. Unul dintre cei mai importanti afaceristi din zona agriculturii din regiune, Liviu Balanici, a fost deferit justitiei pentru fapte de deturnare de fonduri europene. Alaturi de Balanici, care este…

- Firme din Ipotesti – Suceava si Miroslava – Iasi ar putea reabilita statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare din parcul Cetatii din Suceava, aflata intr-o stare avansata de degradare. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat presei ca aceasta este singura oferta depusa la licitatia organizata…

- Un hot care a smuls geanta unei femei de pe umar, in plina strada, a fost prins de trecatori si predat Politiei. Acest lucru s-a intamplat in ultima zi din anul 2017, in municipiul Iasi. Hotul a fost prins in timp ce incerca sa fuga. „La data de 31 decembrie, in jurul orei 15, politistii Sectiei 5 Urbana…