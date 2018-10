Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Ambulanța București-Ilfov transmite ca in prima jumatate de ora dupa producerea seismului de 5,8 pe scara Richter in județul Buzau, au fost inregistrate 15 apeluri la 112 pentru atacuri de panica sau lipotimii.Inspectoratul pentru Situații de Urgența, mesaj pentru bucureșteni,…

- Panica astazi in Vrancea, acolo unde a avut loc un nou cutremur, conform News.ro.Un cutremur cu magnitudinea 3,6 s-a produs, marti, in judetul Vrancea, la o adancime de 64 de kilometri. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anunta ca un cutremur…

- Ambulanta Bucuresti a solicitat foarte multe cazuri, peste 900, luni, in prima zi de scoala, mare parte din ele fiind in locuri publice, spune Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

- Doua cutremure au avut loc in Romania intr-un interval de timp de 20 de minute. Unul dintre seisme a avut o magnitudine de 2 grade, iar cel de-al doilea, 3,1 grade pe Richter. Primul cutremur s-a produs in Zona seismica Vrancea, județul Buzau cu magnitudinea 2 pe scara Richter, la adancimea de 14km.…

- Au fost inregistrate primele cazuri de rujeola la adulți. Informația ne-a fost confirmata de specialiștii Centrului de Sanatate Publica Ceadar-Lunga. Este vorba despre doi barbați din orașul Vulcanești care au fost la odihna in Ucraina si s-au imbolnavit.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta alte 70 de cazuri de rujeola, care au fost confirmate in 16 judete si in Bucuresti, in ultima saptamana, numarul total inregistrat de la inceputul epidemiei ajungand la aproape 15.000 de cazuri. In perioada 2 9 august nu au fost inregistrate decese. Sase…

- Va propunem sa vorbim despre activitatea Serviciului Județean de Ambulanța Arad și sa trecem in revista numarul de urgențe la care au intervenit echipajele medicale in primele șase luni ale lui 2018, ce probleme de sanatate au avut aradenii care au chemat ambulanța, cate cazuri de accident vascular…

- In mai multe localitați din raionul Ceadar-Lunga, in perioada 4-7 august, au fost inregistrate 16 cazuri de rujeola la copii cu varsta cuprinsa intre 7 și 15 ani. Potrivit Centrului de Sanatate Publica Comrat, doar unul dintre copii era vaccinat și a suportat imbolnavirea mai ușor, ceilalți copii nu…