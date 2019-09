#11.9: Eșecul imaginației:Osama Ben Laden, micul terorist din Afganistan care a îngenuncheat America În pofida avertismentelor alarmante privind pericolul major reprezentat de al-Qaida, Administrația George W. Bush parea incapabila sa-și imagineze ce dezastru avea sa provoace pe 11 septembrie 2001 organizația extremista a lui Osama Ben Laden, zeflemitor descris ca "micul terorist din Afganistan", scrie Mediafax.



Pe 11 septembrie 2001, patru atacuri sinucigașe, planuite si executate de militanti ai retelei teroriste Al-Qaida, au socat întreaga lume și au avut un efect profund asupra cursului istoriei din ultimele aproape doua decenii. Patru avioane de linie au fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

