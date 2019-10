113 ani de închisoare pentru un clan de români, în Franța: Cum au terorizat Parisul Douazeci de membri ai unui clan din Romania care isi exploatau copiii trimitandu-i sa fure in metroul parizian au fost condamnati vineri la Paris la pedepse cuprinse intre 4 si 8 ani de inchisoare cu executare, a anuntat marti o sursa judiciara, informeaza AFP. Acesti barbati si femei, membri ai unuia si aceluiasi clan de romi sedentarizati, au fost condamnati de Tribunalul din Paris pentru "trafic de minori, posesie de bunuri furate, spalare de bani si asocieze in scop infractional". Citește și: Rareș Bogdan pulverizeaza PSD: De asta a atacat la baioneta independența Justiției … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

