11 țări UE susțin interzicerea totală a mașinilor diesel Danemarca a facut propunerea in cadrul unei reuniuni a miniștrilor UE de mediu desfașurata la Luxemburg. UE iși propune sa reduca emisiile de carbon cu 40% pana in 2030, in timp ce Comisia Europeana intenționeaza sa le reduca la zero pana in 2050, pentru a ajuta la oprirea incalzirii globale. "Trebuie sa recunoaștem ca suntem presați de timp", a declarat ministrul danez al Climei și Energiei, Dan Jorgensen, dupa reuniune. El a spus ca interzicerea autoturismelor diesel și pe benzina va determina Comisia sa propuna eliminarea treptata a vehiculelor cu combustibil fosil din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca, susținuta de alte 10 țari ale Uniunii Europene, a cerut interzicerea, la nivel european, a vehiculelor diesel și pe benzina pâna în 2040, pentru a combate schimbarile climatice, relateaza Euronews, citat de Mediafax.Danemarca a facut propunerea în cadrul unei reuniuni…

- O intalnire a miniștrilor de mediu din UE a scos la iveala o propunere interesanta care ar putea schimba radical industria auto in urmatoarele decenii. Danemarca vrea interzicerea tuturor mașinilor diesel și pe benzina in Europa, pana in 2040, ca parte dintr-un plan de combatere a schimbarilor climatice.…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.

- Cel mai mare decalaj intre saraci și bogați din UE se inregistreaza in Romania. 10% dintre romani traiesc cu 3,25 euro pe zi sau mai puțin Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung…

- Cel mai mare decalaj intre saraci și bogați din UE se inregistreaza in Romania. Cei mai saraci romani traiesc cu 3,25 euro pe zi Romanii inregistreaza cele mai mari decalaje din Uniunea Europeana intre veniturile mari si cele mici, potrivit unui infografic Monitorul Social, un proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung…

- Eurostat: Bulgaria si Romania au cel mai mare procent de nasteri la tinere sub 20 de ani. In Uniunea Europeana (UE) in 2017, majoritatea primelor nașteri (92%) au fost pentru femei cu varste cuprinse intre 20 și 39 de ani. Alte 4% din primele nașteri au fost pentru femei cu varsta sub 20 de ani, iar…

- Romania se afla pe locul al doilea, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce privește imaginea pozitiva fața de Uniunea Europeana, potrivit unui nou sondaj Eurobarometru publicat ieri si citat de Hotnews. Numarul romanilor care au o imagine buna despre UE este in creștere și peste media europeana – 60%,…

- Prețurile la energia electrica din Romania, platite atat de consumatorii casnici cat și de cei non-casnici, sunt printre cele mai mici din Europa. La fel stau lucrurile și in ceea ce privește prețurile la gazul natural, conform datelor furnizate de Eurostat, organismul de statistica al Uniunii Europene.…