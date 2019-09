Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii au avertizat, duminica Statele Unite ca decizia de anulare a negocierilor de pace va duce la pierderi omenești uriașe in randul americanilor. „Americanii vor suferi mai mult decat oricine de pe urma anularii negocierilor”, a declarat Zabihullah Mujahid, purtator de cuvant al gruparii radicale…

- Cel putin 16 persoane au fost ucise luni seara la Kabul intr-un atac comis in timpul purtarii discutiilor finale asupra acordului de pace intre Statele Unite si insurgentii talibani, relateaza AFP.

- Statele Unite vor retrage aproape 5.000 de soldati si vor inchide cinci baze din Afganistan, pe parcursul a 135 de zile, potrivit unui proiect de acord convenit cu talibanii, a declarat luni negociatorul american Zalmay Khalilzad. Acordul, convenit dupa luni de zile de negocieri cu reprezentantii…

- In momentul de fata, efectivele SUA desfasurate in Afganistan sunt intre 13.000 si 14.000."Da, trebuie sa mentinem o prezenta", a spus Trump. "Vom reduce substantial aceasta prezenta si vom avea intotdeauna o prezenta. Vom avea informatii de nivel inalt", a insistat el. De la nivelul de…

- Americanii sunt tot mai nelinistiti de modul in care presedintele Donald Trump gestioneaza economia Statelor Unite, care a fost unul dintre principalele sale atuuri, iar aceasta erodare are loc concomitent cu cresterea sprijinului pentru libertatea comertului, pe fondul

- Agentia As Tour Timisoara va propune un sejur de vis in Statele Unite, la cumpana dintre ani. Timp de sapte zile veti putea vizita New York, Washington (Casa Alba, Capitoliul, Pentagonul etc), Philadelphia si Baltimore. Noaptea dintre ani o veti petrece – unde altundeva? – in Times Square. The post…

- Avioane de vanatoare americane au fost mobilizate, joi, pentru interceptarea a doua bombardiere ruse in apropierea coastelor Statelor Unite si Canadei, anunta Comandamentul nord-american pentru apararea aerospatiala (NORAD), anunța MEDIAFAX.Citește și: Oreste il desființeaza pe Dan Barna:…

- La varsta la care alții au grija de nepoți și-i invața sa meaga pe triciclete, trotinete și biciclete, George Rotaru cutreiera chiar el Bucureștiul pe trotineta electrica. Interpretul de 66 de ani starnește admirația multor tineri cu modul sau nonconformist și practic de a se mișca prin oraș cand merge…