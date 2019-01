11 reguli pentru creşterea adolescenţilor Prietenii sunt mai importanti ca familia si, in general, te rogi la Dumnezeu ca adolescentul tau sa treaca cu bine prin acesti ani si sa se fi prins ceva de el din toata educatia anilor anteriori. In aceste conditii, orice mana de ajutor e binevenita, iar noi iti oferim cateva sugestii de la Ellen Pober Rittberg, autoarea cartii "35 de lucruri pe care adolescentul tau n-o sa ti le spuna niciodata, asa ca ti le spun eu". 1. Adolescentii vostri nu vor sa le fiti prieteni Ei au nevoie sa stie ca sunteti modele responsabile, pe care se pot baza, demne de respectul lor, nu niste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

