- Cultivatorii de tomate in solarii urmeaza sa iși primeasca ajutorul de minimis de 3.000 de euro acordat de stat. Daca in prima etapa in program s-au inscris 16 beneficiari, in cea de-a doua numarul acestora a crescut la 27. Fermierii din Gorj urmeaza sa intre in perioada urmatoare in posesia ajutorului…

- Crescatorii de ovine ar putea primi o subventie dubla pentru fiecare kilogram de lana valorificat la un centru de specialitate. Un proiect de act normativ care vizeaza majorarea subventiei la lana se afla, deocamdata, in dezbatere pe siteul Ministerului Agriculturii, iar daca va fi aprobat, fermierii…

- Directia pentru Agricultura Gorj se confrunta cu un deficit de personal. Petra Ochisor, directorul interimar al Directiei pentru Agricultura Gorj, a declarat ca la nivelul institutiei pe care o conduce sunt opt posturi vacante. Mai sunt inca doi functionari care ...

- Fermierii gorjeni pot beneficia din acest sezon de un nou tip de subventie. Este vorba de un sprijin financiar pe care statul il acorda cultivatorilor de usturoi. Ministerul Agriculturii incearca sa stimuleze in acest fel productia de usturoi autohton. Romania importa usturoi de o calitate indoielnica…

- Directia pentru Agricultura Gorj a inregistrat 16 solicitari din partea unor fermieri pentru programul de acordare a unui ajutor de minimis cultivatorilor de tomate in spatii protejate. Petra Ochisor, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, a afirmat ca au loc verificari ...

Directia pentru Agricultura Gorj a inregistrat 16 solicitari din partea unor fermieri pentru programul de acordare a unui ajutor de minimis cultivatorilor de tomate in spatii protejate. Subventia platita de stat prin Ministerul Agriculturii cultivatorilor de tomate este de 3.000 de euro, iar in total…

- Subventii pentru oaia cu coarne uriase din Caras-Severin Foto: Arhiva. Crescatorii de ovine din rasa turcana, varietatea ratca, înregistrate în Caras-Severin, în registrul genealogic al raselor, pot solicita subventii în plus pe lânga schemele de baza, a precizat…

- Unul dintre programele destinate agricultorilor din județ, lansat pentru prima data anul acesta, nu prezinta interes pentru gorjeni. Pana in prezent, un singur cultivator de usturoi din Gorj a depus documentele la Direcția pentru Agricultura Gorj pentru a primi 1.000 de euro pe hectar, ajutorul de minimis…