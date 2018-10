Stiri pe aceeasi tema

- Surse din Poliția Prahova susțin ca accidentul a fost produs de fiul lui Leonard Doroftei, care nu a pastrat distanța regulamentara in trafic și a lovit un autoturism din fața sa, scrie ziarulincomod.ro. Citeste si Leonard Doroftei, de nerecunoscut din cauza problemelor FOTO Cele doua…

- O femeie a murit si doua persoane au fost ranite, dupa ce o masina si o autoutilitara s-au ciocnit, luni, pe DN 13, intre localitatile Bunesti si Fiser, judetul Brasov. La fata locului intervin echipaje de pompieri si medici din Brasov si Mures, scrie News.ro. Potrivit reprezentantilor…

- Un accident rutier a avut loc marti pe DN 1B, in Chitorani, judetul Prahova.Doua autotrenuri si o autoutilitara au fost implicate in eveniment. Trei persoane au fost ranite, intre care una a ramas incarcerata.Doua echipaje de la Descarcerare, doua echipaje ASAS si doua ambulante s au deplasat la fata…

- Baiatul de 13 ani care a fost ranit in accidentul rutier provocat de mama sa in localitatea bistriteana Parva s-a stins joi dimineata, la clinica de specialitate din Targu Mures, unde a ajuns cu un elicopter SMURD, la scurt timp dupa accident.

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa ce un autoturism și o autoutilitara s-au ciocnit in aceasta dupa-amiaza, pe DN 17 C, in Dealul Targului aproape de intrarea in comuna Dumitra. Accidentul s-a produs pe fondul neatenției, șoferul autoutilitarei nepastrand distanța regulamentara.…

- 76 de oameni au murit in incendiile care s-au raspandit rapid in apropierea Atenei, potrivit celor mai recente date oficiale, citate de presa internaționala. Cel puțin 188 de persoane au fost ranite, dintre care 23 de copii.