- Un procuror italian a deschis o investigatie pentru a afla daca ministrul de Interne, Matteo Salvini, a folosit in mod nepotrivit fondurile statului prin faptul ca a folosit o aeronava a politiei in timp ce se deplasa in tara pentru a promova candidatii Ligii Nordului, informeaza The Guardian.Ziarul…

- Presedintele de dreapta al Braziliei, Jair Bolsonaro, a semnat marti un decret care relaxeaza restrictiile pentru importurile de arme si creste cantitatea de munitie pe care o persoana o poate cumpara, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Decretul fusese conceput initial pentru a relaxa restrictiile…

- Potrivit ultimului bilanț, 359 de oameni au fost uciși in atentatele de duminica seara, comise in biserici catolice și hoteluri de lux. Ancheta e in plina desfașurare. 60 de oameni au fost arestați pana acum.

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, s-a declarat un admirator fervent al Statelor Unite ale Americii in timpul primei sale vizite la Washington și a susținut ca este in cautarea rețetei pentru o relație apropiata cu SUA dupa ce Brazilia a fost condusa decenii intregi de lideri anti-americani, informeaza…

Doua persoane au fost ucise, iar alte 18 ranite in ciocniri intre militari si locuitori ai localitatii Santa Elena de Uairen, in sud-estul Venezuelei, in apropiere de frontiera cu Brazilia, a anuntat sambata un medic, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.

- Doi oameni au fost ucisi la Munchen, dupa ce mai multi localnici au anuntat joi dimineata ca se aud focuri de arma pe un santier, scrie agerpres.ro.Un purtator de cuvant al politiei metropolei bavareze a declarat ca unul din morti este probabil cel care a tras cu arma.