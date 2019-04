Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de pe DN 1, din Cluj, în care 11 oameni, între care patru copii, au fost raniți, sâmbata, a fost produs de un șofer care, din primele cercetari, a adormit la volan. Microbuzul era plin cu elevi de la o școala din Bacau. Potrivit Poliției Cluj, primele cercetari…

- Accidentul a avut loc in dupa-masa zilei de sambata, 20 aprilie, in localitatea Capusu, din judetul Cluj si s-a soldat cu ranirea mai multor persoane, dintre care doua sunt in stare grava.

- 11 persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata in jurul orei 16, pe șoseaua Cluj-Oradea, in zona localitații Capușu Mare. Microbuzul efectua o cursa ocazionala cu elevi de la o școala din Bacau și circula spre Oradea. Pe fondul oboselii, șoferul, in barbat in varsta de 51 de ani,…

