11 motive care te vor convinge sa mergi pe bicicleta

Incendiu la o casă din Şişeşti

Pompierii băimăreni au fost solicitaţi să intervină luni, la un incendiu izbucnit la Şişeşti. Din primele informaţii, a luat foc acoperişul şi mansarda unei case. Intervine Detaşamentul Baia Mare, cu două echipaje de stingere şi un EPA SMURD.