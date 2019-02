Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți miniștri europeni de Externe, printre care și ministrul Teodor Meleșcanu, au semnat o declarație comuna prin care condamna "ocupația ilegala a Rusiei" in Peninsula Crimeea, se arata in textul publicat in The Guardian."Condamnam ocupația ilegala a Rusiei, care continua sa puna in…

- Bascanul Gagauziei, Irina Vlah, care este si membru al Cabinetului de Ministri, a declarat ca nu va sustine propunerea Ministerului de Externe catre Guvern privind rechemarea din functie a ambasadorului Republicii Moldova la Moscova, Andrei Neguta.

- Încrederea rușilor în Vladimir Putin a ajuns la cel mai scazut nivel înregistrat din 2006 pâna în prezent, scazând sub 33 de procente. Sondajul a fost realizat de Centrul de Cercetare a Opiniei Publice din Rusia, informeaza AlJazeera . Încrederea…

- Rusia va face totul pentru a reusi destramarea Ucrainei, a acuzat vineri Pavlo Klimkin, ministrul ucrainean de Externe, cerand sprijinul Occidentului pentru deblocarea accesului in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre."Rusia va face totul pentru destramarea Ucrainei, pentru a diviza si…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au cerut Moscovei intr-un comunicat comun sa elibereze marinarii ucraineni capturati luna trecuta in Stramtoarea Kerci. Cei doi lideri si-au exprimat ingrijorarea fata de „situatia drepturilor omului in Crimeea, anexata de Rusia…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat o rezolutie propusa de Ucraina privind „problema militarizarii” Crimeei si apelor din Marea Azov si Marea Neagra. Documentul este sustinut de 66 de tari, 19 au fost impotriva si 72 s-au abtinut, scrie TASS.Rezolutia sustine ca prezenta armatei Rusiei in Crimeea…

- Rusia a anuntat ca va aduce in Crimeea cel puțin zece avioane de lupta de tip suhoi, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste o provocare in apropierea peninsulei, pana la sfarsitul anului.