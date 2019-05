11 lucuri suprinzatoare despre Bill Gates si averea lui

Stiri pe aceeasi tema

- MacKenzie Bezos, 49 de ani, a primit, in urma divorțului de Jeff Bezos, 4% din compania Amazon, adica in jur de 35 de miliarde de dolari. Ea a promis ca va dona și fundației caritabile inființata de Bill Gates și soția lui. In luna aprilie a acestui an, Jeff Bezos și fosta lui soție, MacKenzie, au…

- Azim Premji, care se afla pe locul al doilea in topul celor mai bogati oameni din India, a anuntat ca va dona echivalentul a 7,5 miliarde de dolari catre fundatia sa filantropica. Aceasta este cea mai generoasa donatie individuala de pana acum din India. Premji, presedintele companiei de servicii…

- Ion Tiriac este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor, publicat de revista americana Forbes, cu o avere de 1,2 miliarde de dolari, care il plaseaza pe locul 1.818 la nivel mondial. Comparativ, anul trecut, Ion Ţiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial în…

- Jeff Bezos ramane pentru al doilea an consecutiv cel mai bogat om din lume. Averea fondatorul gigantului magazin online Amazon, in varsta de 55 de ani, s-a marit in ultimul an cu 19 miliarde de dolari si a ajuns la 131 de miliarde.

