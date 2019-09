11 lucruri pe care orice tanar ar trebui sa le stie despre erectie Te va trada



Cand ai prima erectie te simti ca si cum ai schimba un televizor alb negru cu altul color. O multime de perspective ti se deschid. Insa pe cat de uluitoare pare prima erectie, s-ar putea sa-ti schimbi parerea cand isi face aparitia intr-un moment inoportun. Este ca si cum un prieten ar aparea la usa ta cand tu nu vrei decat sa stai in pat si sa te relaxezi.

Bucura-te de ea atat cat dureaza



Va veni o vreme cand nu vei mai avea erectie asa ca bucura-te de ea. E ca si in cazul prietenului de mai sus, insa daca el dispare intr-un incendiu ii vei simti lipsa. La… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul Viorica Dancila poate debloca rapid Guvernul daca iși dorește, dupa ce premierul a zis ca va sesiza CCR pentru ca șeful statului nu i-a raspuns in privinta interimatelor a trei functii de ministri:„Viorica Dancila ar trebui sa inceapa…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI PIERDEREA CONTROLULUI Sunt situatii in viata, in care, prin fata ochilor ti se deruleaza, in fractiuni de secunda, o intreaga istorie. Ascutite la maximum, simturile lucreaza cu viteza luminii, proiectandu-ti…

- Daca te pregatesti sa incepi facultatea, atunci ar trebui sa stii ca viata ta e pe cale sa se schimbe intr-un mod dramatic. Sigur, perioada facultatii poate fi una dintre cele mai frumoase ale vietii, iar pentru unii poate fi chiar o adevarata aventura, in special atunci cand parasesti orasul natal.

- CAPRICORN – Intoarce spatele celor care te abordeaza cu o atitudine agresiva, pentru ca nu meriti tu asemenea tratament. Tu reusesti sa vorbesti amabil, calm, si cand colo cum ti se raspunde? Cu nervi, cu rautate, cu critici neargumentate, care nici nu ar merita sa fie ascultate. Prefa-te ca nu-i auzi…

- CAPRICORN – Daca pleci la drum, inarmeaza-te cu mult calm, pentru ca vor fi deplasari incarcate de o oarecare stare de tensiune. Ori ceva apare pe parcurs si iti strica tie toata placerea calatoriei, ori nu gasesti ceea ce ai fi sperat, la destinatie, ca atare nu se poate vorbi de o zi tocmai buna pentru…

- S-a vazut "invartind" atat de multi bani si a crezut ca se poate imbogati, insa prea rar se intampla ca socoteala de acasa sa se potriveasca cu cea din targ: acesta a fost prins, iar acum urmeaza sa plateasca.

- Gabriel Bocra Ionut, un roman in varsta de 31 de ani, sofer de camion, a salvat in Italia un tanar de 19 ani, care intentiona sa se sinucida, aruncandu-se de pe un pod rutier. Italienii au fost profund recunoscatori pentru ce a facut romanul. Romanul a oprit autovehiculul sub pod, a mers la tanar, a…