- Daca ai un buget foarte restrans și nu reușești sa te descurci din punct de vedere financiar, ci siguranța te-ai gandit ca un loc de munca in plus te-ar ajuta. Insa, nu intotdeauna loc de munca in plus este raspunsul problemelor tale financiare. Intr-adevar, daca caștigi foarte puțini bani, atunci este…

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Stresul si anxietatea se pot transforma in ceva total iesit de sub control. Desi stresul vine din variate surse, exista cateva obiecte care iti pot calma anxietatea la locul de munca. Uneori, cel...

- Calatoriile, arta, tehnologia, inelul de logodna sunt doar cateva dintre cheltuielile care, de cele mai multe ori, depașesc bugetul. Unde și cum le gasești, la un alt preț? Refolosește Cu alte cuvinte, nu fugi de licitațiile online , magazinele second-hand și produsele resigilate. Folosit nu inseamna,…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput – generat si de energia sosirii primaverii, alt nou inceput – dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul…

- Vestiarele metalice, prezentate de obicei in oferta marilor retaileri de produse birotica si papetarie ca fiind piese de mobilier pentru birou, sunt deseori folosite si in numeroase alte domenii de activitate. Nu doar de catre medici, avocati sau cadre medicale care au nevoie sa se schimbe la locul…

- Cele mai recente statistici, centralizate la sfarsitul anului trecut de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, arata ca peste 96 de mii de copii au ramas in grija rudelor sau a altor persoane, aproape 19 mii dintre ei ...

- Daca ai probleme cu somnul, trebuie sa știi ca cel mai bun remediu se afla chiar în frigiderul nostru. Specialiștii recomanda ca, înainte cu doua ore de a ne culca, sa nu mai avem mese consistente. În schimb, un aliment ne ajuta totuși sa avem un somn odihnitor. Brânza…

- Specialistii recomanda ca, inainte cu doua ore de a ne culca, sa nu mai avem mese consistente. In schimb, un aliment ne ajuta totusi sa avem un somn odihnitor. Branza are foarte mult calciu si reprezinta o gustare ideala inainte de somn. „Branza contine un aminoacid numit triptofan, care ajuta la obtinerea…

- Ion Dragoman, din București, dar și alți cititori cu diferite grade de invaliditate, ne intreaba ce salariu are asistentul personal pentru persoanele cu handicap, in momentul de fața, și care este actul normativ care reglementeaza aceasta problema. RASPUNS: Asistentul personal, angajat cu un contract…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Daca ți-ai facut un obicei din a alerga, felicitari! Este o modalitate foarte buna de a iți menține sanatatea fizica și mentala. Este important sa reușești sa elimini stresul acumulat la serviciu. Joggingul imbunatațește ritmul cardiac, ajuta la construirea oaselor puternice, intarește mușchii și contribuie…

- Statisticile oficiale arata, pentru judetul nostru, cifre cu variatii usoare la capitolul somaj, insa este calmul dinaintea furtunii. Potrivit specialistilor in domeniu, lucrurile vor lua alta intorsatura imediat ce vor opera concedierile de pe Clisura. Astfel, Caras-Severinul intra in luna ianuarie…

- Dieta cu banane. Slabesti rapid si eficient Dieta cu banana are origine japoneza si este una dintre cele mai eficiente modalitati de a scapa rapid de kilogramele in plus. Desigur, nu este vorba despre un numar foarte mare de kilograme, intrucat, ca orice alta dieta, nici aceasta nu se recomanda a fi…

- Fii activ ca sa ai un somn usor! Daca duci o viata sedentara corpul tau este "odihnit", deci nu prea are nevoie de odihna. Oboseste-ti corpul cu cateva exercitii fizice si vei vedea ca-ti va fi mai usor sa adormi. Nu trebuie sa-ti faci abonamente costisitoare la sala, o alergarea usoara sau…

- Horoscop saptamanal JOB CARIERA 26 februarie - 4 martie 2018. Cu alte cuvinte, este o saptamana magica in care poti fi extenuat, sa simti ca arzi de epuizare ca o lumanare de la ambele capete, dar daca iti joci cartile bine si atent, vei avea o saptamana foarte buna. Iata ce indica configuratia…

- Toate cuplurile au anumite tabieturi pe care le respecta cu precizie inainte de a se baga la somn. Indiferent ca este vorba de o ora sau de cateva minute, doar cuplurile fericite respecta anumite ritualuri.

- „Dependentul de succes are nevoie de o validare constanta“, spune psihoterapeutul Gabor Mate. Comparata cu dependent de alcool sau cocaina, dependenta de munca ascunde dezechilibre emotionale ce isi au radacinile in copilarie.

- În sedinta extraordinara de Consiliu Judetean s-a dezbatut un proiect de hotarâre privind un protocol de asociere între Consiliul Județean și Ministerul Sanatații “pentru facilitarea derularii și respectarea termenelor de implementare a proiectului de construire a Spitalului…

- Respiratie mai usoara Datorita antioxidantilor pe care ii contine lamaia, vei respira mai usor. Daca ai nasul infundat, mirosul de la lamaia taiata te va ajuta sa iti imbunatatesti respiratia in timp ce dormi. Te elibereaza de stres Lamaie este excelenta in aromoterapie. Mirosul de lamaie…

- HOROSCOP 20 februarie 2018 HOROSCOP 20 februarie 2018. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de marti, 20 februarie 2018. HOROSCOP 20 februarie 2018 - Berbec Nu ajungi bine la job ca te si asezi la povesti cu colegii. Incearca sa te abtii si pune-te…

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- Complimenteaza-l Nu numai femeile trebuie complimentate pentru felul in care se imbraca, ci și barbații. Spune-i vorbe frumoase cand pleaca la munca, cand iși pune o cravata noua sau cand are parul ud dupa ce a ieșit de la duș. Arata-i cat este de important pentru tine! Sprijina-l in…

- Unul dintre cele mai bune trucuri atunci cand vine vorba de silueta ta este sa ai grija la lichidele pe care le consumi. Și aici ne referim bineințeles și la cantitatea de cafea consumata. Limiteaza-te la o simpla ceașca dimineața, eventual fara lapte și zahar. Evita pe cat posibil bauturile…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama. Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii…

- Un cetațean chinez ajunge pe un pat de spital, pentru o banala injecție. Știindu-se temator, vine și cu cateva rude, care-i imortalizeaza ”prestația”. Doctorul se apropie, calm, pentru a-i face injecția dar, așa cum se va vedea, nu are nicio șansa, chiar daca promite ca va ”lucra” cu grija. Clipul inceputului…

- Rugby Romania - Germania, pe Cluj Arena. Cine formeaza lotul nationalei Staff-ul tehnic a stabilit echipa Romaniei pentru meciul de sambata cu Deutscher Rugby-Verband, de pe Cluj Arena, in Rugby Europe International Championship 2018. Partida incepe la ora 16.00. Intrarea este libera. Selectionerul…

- Munca la negru, la Cluj. Amenzi uriașe date de Inspecția Muncii Inspectorii de munca au aplicat amenzi in valoare totala de circa 2,77 milioane de lei, in perioada 29 ianuarie - 2 februarie 2018, in urma unor controale care au vizat depistarea persoanelor care lucrau la negru, potrivit unui comunicat…

- Conform celor cinci elemente chinezesti (pamant, apa, metal, foc, lemn), acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT. Fiind dominat de semn de Pamant, culoarea norocoasa a acestui an 2018 este Galben. Iata cum iti este ziua de Joi 8 februarie 2018 in functie…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Aproape toata lumea isi doreste sa renunte la job-ul pe care il are la un moment dat. Cu toate acestea, intre „a visa” si „a actiona” ramane de fiecare data o mare prapastie pe care cei mai multi nu reusesc sa o depaseasca...

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- 1. Berbec Berbecul știe mereu cum sa rezolve orice situație. Incearca mereu sa fie primul sau prima in toate cazurile, inclusiv la adunari sau la serviciu. Muncește incontinuu din greu pentru a-și indeplini visele. E mereu concentrat la serviciu și are intotdeauna o energie ieșita din comun.…

- Maria Toma, din București, ne intreaba daca perioada in care un angajat s-a aflat in concediul medical, legal acordat, se ia considerare pentru stabilirea vechimii in munca, la intocmirea dosarului de pensionare. RASPUNS: Pentru inceput, facem precizarea ca, in legislația actuala, nu mai exista termenul…

- Finalul lunii ianuarie va veni cu o serie de momente placute pentru unele zodii, care vor avea un sfarșit de luna de poveste, scrie estisuperba.ro. Deciziile pe care le vor lua, vor fi decisive și le vor influența lunile urmatoare. Citeste si Horoscop Astrocafe.ro pentru saptamana 22-28 ianuarie…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- Berbec Vor recurge la ajustari prin alegerile pe care le vor face, vor taia o serie de legaturi cu trecutul. Probleme legate de studii la cele mai tinere. Vor fi puse in fata unei decizii majore vizand drumul pe care sa o ia, nu se vor da inapoi de la nimic. Poate fi vorba despre boala unei rude…

- Cu 10,19 la suta, județul Vaslui se menține pe locul al doilea la nivel național in privința ratei șomajului. Inceputul de an i-a gasit pe mulți vasluieni fara un loc de munca și, din nefericire pentru ei, cu șanse mici de angajare in viitor. Pe tot parcursul lui 2017, rata șomajului a fost ingrijoratoare…

- Nu incepeti niciodata lucrul, nu plecati niciodata la serviciu fara sa va inchinati la icoana Mantuitorului si sa spuneti cu credinta in suflet si multa incredere doua rugaciuni: la inceperea lucrului si la finalul acestuia. Rezultatele nu vor intarzia sa apara. Rugaciunea la inceperea lucrului… „Fara…

- Acest test simplu este foarte raspandit printre psihologi și ii ajuta pe oamenii de rand sa gaseasca echilibrul dintre viața personala și cea profesionala, scrie feminis.ro. Citeste si Sfaturi despre bani date de un tanar care si-a dobandit independenta financiara si s-a pensionat la 30 de…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o luna plina de situații imprevizibile și vor avea loc și o mulțime de schimbari in viața lor. Chiar daca situația lor financiara nu se va imbunatați intr-un mod semnificativ, taurii vor avea de caștigat pe alte planuri. Astrele…

- Exista metode științifice puse la punct de specialiști in domeniul somnului care te ajuta sa adormi repede. Incearca sfaturile lor și afla cum adormi repede și bine, fiindca și calitatea somnului conteaza. Fa balonașe. Poate parea ridicol, dar cateva balonașe de sapun facute inainte de a te duce in…

- Dependenta de tutun a fost si va fi un subiect fierbinte pentru intreaga tagma a cercetatorilor, care au reusit sa gaseasca cateva metode infailibile prin care se poate scapa de acest viciu. Glen Morgan, director de programe la Institutul National de Cancer din SUA vine cu cateva idei: – Stabiliti-va…