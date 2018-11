11% dintre romani vor sa isi schimbe banca cu una care are plati instantanee: cand a anuntat Transfond ca va lansa serviciul acesta in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Dintre romani, 11% ar trece la alta banca pentru a beneficia de serviciul de plați instantanee, arata un studiu iSense Solutions, dedicat percepției romanilor asupra bancilor moderne și serviciilor oferite de acestea, care a fost prezentat joi.Rapiditatea este una dintre caracteristicile puternic…

- Transfond va lansa oficial pentru entitatile din Romania serviciul de Instant payments pe 10 decembrie, anul acesta, conform declaratiilor facute de catre Bogdan Nastase, project manager Transfond, in cadrul conferintei Banking 4.0, organizata de nocash.

- Economistul sef pentru Europa Centrala si de Est (ECE) in cadrul UniCredit Bank Londra, Dan Bucsa, a sustinut, marti, ca, in actualele conditii macroeconomice, Romania se poate confrunta cu o recesiune tehnica in 2019 sau 2020, an cand, de asemenea, cresterea economica va fi aproape de un minim.

- Daca aveti bani si vreti sa ajungeti repede intr-un alt oras sau chiar in alta tara, puteti mai nou sa inchiriati un avion de mici dimensiuni. Acest serviciu popular în străinătate există şi în România. Costă 69 de euro pe oră însă aparatul…

- Un primar din Romania a fost achitat definitiv intr-un dosar de coruptie, dupa ce a fost condamnat, a facut inchisoare, iar dupa eliberare a mers la CEDO si a obtinut posibilitatea de a se rejudeca aceasta cauza la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este o premiera nationala.

- Partida dintre Romania și Serbia din Liga Națiunilor a avut parte de mai multe momente controversate. Dupa eliminarea lui Gabriel Tamaș din minutul 44 (detalii AICI), tricolorii au cerut la randul lor un cartonaș roșu. In minutul 56, Pregrad Rajkovic, portarul sarbilor, a atins mingea cu mana in afara…

- Un cap al mafiei italiene, condamnat pentru trafic internațional de droguri de mare risc, a fost depistat de polițiștii bihoreni, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane. ”La data de 4 octombrie a.c., polițiștii Compartimentului Urmariri – Serviciul…

- Un român din trei este gata sa semneze online contractul pentru schimbarea furnizorului de energie, iar doi din trei se afla în cautarea unor oferte mai bune, releva datele unui studiu CAWI, primul marketplace de energie electrica din România