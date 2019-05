11 diferenţe cruciale între un părinte bun şi un părinte înţelept Iata mai jos 11 calitati care imbunatatesc abilitatea unui parinte de a creste un copil. 1. Parinte bun Isi petrece tot timpul cu copilul sau, insa pentru el insusi nu-si rezerva nici macar un minut. Parinte intelept Are grija de el insusi si ii ofera, astfel, un exemplu pozitiv copilului sau. 2. Parinte bun Rezolva consecintele unei probleme. Parinte intelept Rezolva problema. 3. Parinte bun Ofera raspunsuri. Parinte intelept Isi invata copilul cum sa gaseasca raspunsuri. 4. Parinte bun Spune:… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei a explicat ca in vremuri de ”restriște” este nevoita sa lase la o parte orgoliile și supararile politice și sa mearga acolo unde este nevoie pentru a rezolva problemele de la Primaria Capitalei. Firea a precizat ca lasa la o parte ”supararile” avute cu Liviu Dragnea pentru ca ”pun…

- “A fi educator, invațator, profesor inseamna ca tu insuși sa inveți zi de zi”, a declarat Dancila, in discursul sau, dupa ce a enumerat realizarile guvernarii sale in ceea ce privește invațamantul. Viorica Dancila nu este la prima greseala in folosirea limbii romane. Intr-un discurs…

- Incident grav, in aceasta dimineata, la cresa 10 din Iasi. Coordonatoarea de centru, care este in preaviz, a fost batuta de un parinte. Femeia a fost data cu capul de masa de tatal unui copil care a fost in trecut la acea cresa. Politia a ajuns la fata locului si a deschis un dosar penal pentru lovire.…

- CANDIDAT la Alegerile Locale (2020). Raspunsuri la intrebari: Reporterul (R): 1. De ce candidați? Candidatul propus (C.p.): Nu am mai putut sta pe margine, acum cand oamenii cer insistent schimbarea clasei politice, iar PSD se incapațaneaza sa țina orașul și județul prizonier. NOI avem doi aliați: DNA-ul…

- Andreea Balan a fost operata pentru a treia oara dupa nașterea cu probleme a celei de-a doua fiice. Vedeta trece prin momente cumplite și medicii incearca sa o salveze. Andreea Balan a fost pentru o bucata de timp in stop cardio respirator.

- Un preot mergea cu masina pe sosea. La un moment dat vede un magar mort pe partea carosabila. Nu mai merge mult si intalneste un echipaj de politie. Trage pe dreapta si spune politistilor: – Vedeti ca la cateva sute de metri este un magar mort pe sosea. La care politistii raspund razand: – Parinte,…

- Albinele sunt capabile sa rezolve probleme simple de matematica. Cel puțin aceasta este concluuzia cercetarilor australieni, care au relizat un studiu pe aceasta tema. Albinele nu sunt insa singurle vietați cu asemenea capacitați, caci cercetari anterioare au demonstrat ca primatele, pasarile, si chiar…

- Mai multe persoane din comuna Cislau au scris redactiei News Buzau si ne-au semnalat un caz socant, intamplat la o scoala din comuna buzoiana Cislau: “Domnule director, va semnalam un caz de violenta asupra unui elev cu autism. In data de 28 ianuarie 2019, copilul lui Stefan Sarbu, cu tulburari din…