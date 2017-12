Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean, de 57 de ani, a fost implicat, marti, intr-un accident rutier provocat de o soferita care nu i-a acordat prioritate si care a plecat de la locul evenimentului. Barbatul conducea regulamentar pe DN6, din directia Caracal catre Craiova, ...

- 19 braduți impodobiți care de care mai aparte au fost scoși la licitație in aceasta seara. Suma stransa in urma licitației va ajunge la familia celor patru frați morți in tragicul accident petrecut la calea ferata din Viișoara.

- Federal Communications Commission (FCC) a votat pe 14 decembrie pentru a elimina regulile care asigurau neutralitatea internetului in SUA. Acesta este un principiu conform caruia toti utilizatorii de internet trebuie tratati in mod egal de furnizorii de servicii de telecomunicatii.

- Iata 20 de citate celebre despre educatie: 1. "Educatia este ceea ce supravietuieste dupa ce tot ce a fost invatat a fost uitat". Burrhus Frederic Skinner 2. "Cei care educa copiii sunt demni de mai multa onoare decat cei care le dau viata; de aceea pe langa viata, daruiti copiilor si arta de a trai…

- O echipa de oameni de știința de la Washington University School of Medicine din St. Louis, Statele Unite, a identificat o noua modalitate pentru a preveni creșterea in volum a celulelor adipoase, un proces care duce la ingrașare și la apariția obezitații, informeaza Xinhua. Prin activarea unei cai…

- Consiliul fiscal, organizat in cadrul Centrului de Cercetari Financiare si Monetare al Academiei Romane „Victor Slavescu, organizeaza concurs pentru ocuparea unor posturi vacante din cadrul Secretariatului Tehnic. Cele doua posturi scoase la concurs – expert gradul 1A si expert debutant…

- Semaforul de la trecerea la nivel cu calea ferata nu mai funcționeaza dupa ce un autoturism, la volanul caruia se afla un șofer sub influența alcoolului, l-a acroșat. ASIGURATI-VA inainte sa treceti calea ferata!

- Hartia, una dintre cele mai mari inventii ale omenirii, ne inconjoara la tot pasul. Insa, sa fim cinstiti, lucrurile s-au schimbat si acum traim in era digitala. Avand in vedere costurile operationale si de mediu in diversele birouri din cadrul unor societati, pur si simplu nu mai este recomandata utilizarea…

- Guvernul ceh de centru-stanga al prim-ministrului Bohuslav Sobotka a demisionat miercuri, deschizand calea miliardarului Andrej Babis, care a caștigat alegerile luna trecuta, sa preia puterea la timp pentru summitul UE din decembrie, relateaza Reuters. "Guvernul a aprobat demisia, care…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește, miercuri, ca incepand cu data de 1 decembrie a anului in curs cetațenii romani beneficiaza de posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru șederi de maxim șase luni in scop turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei/ cunoștințelor sau pentru…

- Vulcanul Agung, din insula Bali, se afla in punctul iminent de a erupe, au avertizat oficialii indonezieni, afirmand ca 100,000 de oameni trebuie sa fie evacuati din zona, relateaza The Guardian....

- O eruptie masiva a vulcanului Agung din Insula Bali ar putea fi iminenta, au avertizat autoritatile indoneziene, potrivit carora 100.000 de oameni trebuie evacuati. De asemenea, aeroportul din capitala Insulei Bali, Denpasar, a fost inchis, scrie The...

- Decesul actritei Stela Popescu a fost cauzat de un accident vascular cerebral, au declarat vineri, pentru AGERPRES, surse medicale. Conform surselor citate, autopsia s-a incheiat, decesul survenind in urma unui AVC. Sursele citate au mentionat ca actrita nu prezenta leziuni externe. In cursul zilei…

- Primaria se apuca, la un moment dat, de largirea Bulevardului Sudului, dar numai pana la intersecția cu str. Mareșal Constantin Prezan. In calea „modernizarii in forța” stau niște terenuri private, ai caror proprietari, spune primarul Nicolae Robu, cer 300 euro / mp despagubiri.

- Cornel Dinu, fostul mare jucator al lui Dinamo, a criticat inca o data strategia abordata in vara de echipa din "Ștefan cel Mare" și face un rechizitoriu dur jucatorilor lui Vasile Miriuța. "Dinamo nu are nici atac nici aparare. Situația e un efect al faptului ca la Dinamo n-a existat o strategie clara…

- Scene halucinante surprinse o strada din Bucuresti! Un sofer tupeist care depasea coloana pe contrasens a sarit la bataie cu o ranga atunci cand o masina care circula regulamentar i-a barat calea. Imaginile au fost surprinse de o camera de bord si postate pe Facebook.

- Sambata, 18 noiembrie a.c., in intervalul orar 07.00-17.00, intre km 0+000 si km 7+743m, pe Drumul Național 7 CC, (Centura Ocolitoae a orasului Calimanești), circulația va fi inchisa total, pentru realizarea lucrarilor de reparație capitala a hidroagregatului nr. 1 al Hidrocentralei Calimanești. Menționam…

- „Ca de obicei PNL Arad a venit cu un discurs previzibil, unul bazat pe impingerea responsabilitatii fata de CET in bratele Guvernului. O tema pe care parlamentarii PSD de Arad si colegii mei din Consiliul Local Municipal am clarificat-o in nenumarate randuri. Am spus-o si in conferinta de presa, Guvernul…

- In epoca vitezii, cand distantele se parcurg rapid intr un timp care altadata tinea de domeniul fantasticului, Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta MINAC , Ambasada Marii Britanii in Romania, Biblioteca Judeteana "Ioan N. Romanldquo; Constanta si Ordinul Arhitectilor din Romania va invita…

- Experiența și expertiza diasporei sunt valoroase și utile pentru avansarea Republicii Moldova pe calea reformelor. Despre aceasta a vorbit premierul Pavel Filip, la Tel-Aviv, Israel, unde s-a întâlnit vineri, 10 noiembrie, cu reprezentanții diasporei moldovenești și ai comunitații evreilor…

- 5.055 de absolventi ai facultatilor de medicina vor concura pe doar 3.524 de locuri scoase de Ministerul Sanatații la concursul de Rezidențiat care va avea loc peste cateva zile. Peste mai puțin de doua saptamani, absolvenții facultaților de medicina și farmacie din intreaga țara se vor afla in focul…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe Autostrada Soarelui la KM 170, in apropiere de Cernavoda. Potrivit Politiei Autostrazi, in accident au fost implicate trei autoturisme, cauza fiind nepastrarea distantei regulamentare in mers. Evenimentul rutier a avut loc pe sensul Bucuresti Constanta, pe Calea…

- ISU Timiș a fost solicitat, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 01:10, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un panou electric, in incinta unui operator economic care produce piese/accesorii auto, in localitatea Ghiroda. La locul intervenției s-au deplasat sase autospeciale de stingere…

- Nervii sunt întinși la maxim în traficul clujean și șoferii ajung sa se lupte pentru un loc fruntaș la semafor sau pentru un loc de parcare. Un astfel de caz a fost surprins pe strada Horea, dupa ce șoferul unui ”gigant”, Daewoo Matiz,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca au fost sesizate scurgeri de continut dintr un vagon al unui tren de marfa. Trenul transporta azot de la Targu Mures la Ploiesti Triaj.La aceasta ora trenul este oprit intre statiile Comarnic si Campina pentru interventia ISU si a reprezentantilor…

- Consiliul Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile fostului ofițer SRI Daniel Dragomir, facute la un post de televiziune, sunt de natura sa afecteze independența, prestigiul și credibilitatea sistemului judiciar in ansamblu, au precizat, marți, pentru AGERPRES, surse din CSM. Potrivit…

- Circulatia feroviara este întrerupta în zona localitatii Livezi - Ciuc dupa ce un brad a cazut pe calea ferata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres.

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca la aceasta ora echipele de interventie actioneaza pe intervalele de statii Nadejdea Livezi Ciuc si Cozna Gradinita pentru indepartarea copacilor cazuti pe calea ferata. Copacii au fost rupti de rafalele puternice de vant, care au atins in aceste…

- Conform Studiului KPMG privind Raportarea în domeniul Responsabilitații Corporative 2017, aproape trei sferturi (72%) dintre companiile mari și mijlocii la nivel mondial nu includ riscurile financiare aferente schimbarilor climatice în rapoartele financiare anuale. Din…

- Lucrarile de reparatii facute de CFR pe mai multe rute vor afecta circulatia unor trenuri. Pe lista tronsoanelor unde se intervine se afla si o gara de pe raza teritoriala a Regionalei CFR Timisoara, mai exact Mehadia Noua.

- Ministerul Transporturilor a emis autorizatia de construire pentru lucrari de intretinere a podului vechi peste raul Buzau din localitatea Maracineni, obiectiv care leaga Muntenia de Moldova, potrivit prefectului judetului Buzau, Carmen Ichim, citata de News.ro. Conform lui Ichim, durata totala a…

- Asocierea Astaldi S.p.A. - IHI Infrastructure Systems co. ltd. a fost declarata vineri castigatoarea contractului pentru proiectarea si executia podului suspendat peste Dunare de la Braila, lucrare cu valoarea de 1,99 miliarde de lei fara TVA, anunta CNAIR. Durata contractului, care va…

- FOTO/București: Doua tramvaie s-au ciocnit la o intersectie Doua tramvaie s-au ciocnit la o intersectie din Bucuresti, octombrie 2017. Foto: Ramona Alexandrescu. La București a avut loc o coliziune intre doua tramvaie. Incidentul s-a petrecut la intersectia strazii Progresului cu Calea 13…

- Autoritatile de mediu conditioneaza construirea tronsonului Suplacu de Barcau – Bors de masuri pentru protejarea habitatului popandaului din Pajistea Fegernic, conform unui document al Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM), postat pe forumul Asociatiei Pro Infrastructura (API). Potrivit…

- In insemnarile sale din Primul Razboi Mondial, generalul Romulus Scarisoreanu (fratele mai mic al generalului Constantin Scarisoreanu) a descris cum a decurs confruntarea armata din octombrie 1916 de la Caramurat (Mihail Kogalniceanu de astazi), de la care se implinesc in aceste zile 101 ani.

- Din cauza intarzierilor la plata a facturilor reprezentand servicii furnizare apa potabila si canal, SC APAVIL SA a decis sistarea alimentarii cu apa a cinci asociații de proprietari din județul Valcea, incluse in categoria clientilor rau-platnici: Asociația de Proprietari HB- 3.078,90 lei ( 4 luni…

- Traficul rutier va fi restricționat, sambata și duminica, pe mai multe artere din Capitala cu ocazia Maratonului Internațional București, potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei. În data de 14 octombrie, când vor avea loc cursele pentru copii, nu se va circula pe bd. Unirii (ambele…

- E eroare a comisiei care a A®mproprietAƒrit o familie dintr-o comunAƒ din judeAul Dolj A®n urmAƒ cu peste 25 de ani a lAƒsat acum un bAƒtrA¢n fAƒrAƒ cale de acces la propria locuinAAƒ. Acesta este nevoit sAƒ facAƒ un ocol de 4 kiloemtri pentru a ajunge A®n comunAƒ sAƒ-AYi cumpere o pA¢ine, dupAƒ ce…

- RADET a anuntat luni ca, in perioada 10 octombrie - 3 noiembrie, vor fi efectuate lucrari de reparatii la conductele magistrale de termoficare situate in subteranul strazii Calea 13 Septembrie din...

- Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice București (RADET) demareaza, marți, lucrari de reparatii la conductele magistrale de termoficare din Sectorul 5. Din cauza acestor intervenții, traficul rutier va fi ingreunat aproape o luna. Advertisement Potrivit anunțului facut de RADET, in perioada…

- Accidentul feroviar s-a produs in zona localitatii Dambovicioara din judetul Dambovita, la o trecere la nivel cu calea ferata. Soferita aflata la volanul unui Opel Astra nu a observat trenul care se apropia si a incercat sa treaca calea ferata, moment in care masina a fost lovita de locomotiva.

- „Sigur ca noi ne-am exprimat public opinia cu privire la acest subiect, prin vocile parlamentarilor PSD de Arad si evident a echipei de consilieri municipali. Parere de care mult prea prea pretiosul primar de Arad nu a vrut sa tina cont. Din start, calea de finantare nu este cea potrivita si arata…

- Traficul rutier va fi inchis, in perioada 9-18 octombrie, pe DN 1D, in zona km 40+350, pentru lucrari de refacere a trecerii la nivel cu calea ferata de la km 67+508, linia CF București Nord - Urziceni, și km 51+480, linia CF Ploiești Sud - Urziceni (localitatea Barbulești), informeaza joi Compania…

- Autoritatile de la Bucuresti intentioneaza sa promoveze o parte din elementele strategiei de dezvoltare elaborata de catre guvernul conservator de la Varsovia, informeaza un articol publicat, marti, in cotidianul polonez Rzeczpospolita, relateaza Agerpres.

- Accident in judetul Mures, dupa ce un soferul a traversat cu camionul calea ferata fara sa se asigure. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața in jurul orei 7.30, la trecerea la nivel cu calea ferata de la intrare in statia Reghin. Trenul regio 4542 Targu Mures – Deda a intrat in coliziune cu un…

- Un accident a avut loc, sambata dimineata, in judetul Mures, intre un camion si un tren de calatori, dupa ce soferul camionului a traversat calea ferata in apropierea statiei Reghin fara sa se asigure si fara sa respecte indicatoarele.

- Miercuri, 27 septembrie, debuteaza la Sibiu (Hotel Ramada), cea de-a 40-a ediție a Congresului National Anual de Reabilitare Medicala, eveniment de prestigiu, cu participare internationala. Read More...

- Peste sase mii de oameni au fost evacuați din calea vulcanului Monaro din Vanuatu, o tara insulara din Pacific. Acesta a rabufnit si scoate lava, pietre și zgura. Coloana de cenușa și fum poate fi vazuta la cativa kilometri distanta.

- Dosarul ISU Dobrogea, in care mai mulți generali, colonei și angajați ai Inspectoratului au fost condamnați definitiv pentru fapte de corupție, ascunde un amanunt esențial privindu-l pe fratele fostului președinte al Romaniei , dar și pe Mircea Geoana. Numele celor doi au fost pomenite de generalul…